В Новокуйбышевске погиб водитель столкнувшейся с грузовиком легковушки

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 3 ноября, в Новокуйбышевске произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.