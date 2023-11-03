Страховой Дом ВСК покажет преимущества цифрового настоящего на выставке "Россия"

Страховой Дом ВСК стал участником и партнером международной выставки-форума "Россия" — уникальной площадки главных достижений страны. В рамках события компания продемонстрирует преимущества экосистемы сервисно-страховых решений, поделится практикой применения искусственного интеллекта и другими результатами цифровой трансформации бизнеса.

"Россия" — международная выставка-форум, где будут представлены важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке ВДНХ. В течение 161 дня гости форума смогут посетить 131 экспозицию.

Участниками международной экспозиции станут крупнейшие российские компании. На их стендах гости узнают о достижениях в самых различных сферах экономики, о технологических разработках и научных открытиях. Гости познакомятся с биороботами, примут участие в интерактивных презентациях, узнают новое о цифровых финансах, зададут вопросы ученым, известным артистам и предпринимателям.

Страховой Дом ВСК станет одним из партнеров экспозиции "Умные финансы", организованной Банком России. В 71 павильоне ВДНХ ЦБ РФ совместно с лидерами финансового рынка продемонстрирует прорыв России в области финансовых и платежных продуктов, сервисов и технологий. ВСК расскажет гостям экспозиции о преимуществах экосистемы сервисно-страховых решений — когда одна страховая программа решает почти все повседневные задачи, связанные с автомобилем, квартирой и др.

Иммерсивный квест на стенде ВСК перенесет в увлекательное автопутешествие. По пути гостям совместно с главным героем нужно справиться со всеми житейскими трудностями, используя современные сервисы ВСК. Например, урегулировать ДТП онлайн и с помощью искусственного интеллекта, справиться с поломкой на дороге или взять подменный автомобиль на время ремонта. В зоне современной квартиры посетители стенда протестируют телемедицинские сервисы компании, позволяющие получить медицинскую помощь практически везде — дома, на даче, в отпуске, тут можно даже проверить ментальное здоровье — измерить уровень тревожности специальным прибором. А умная колонка Яндекс.Алиса поможет застраховать квартиру, расскажет о страховании ипотеки.

"За последний год мы анонсировали целую серию инновационных продуктов и сервисов — первыми на рынке запустили онлайн урегулирование по ОСАГО, активно развивали цифровую клинику, расширяли каналы коммуникации с клиентами, приняли участие в пилотном проекте по тестированию цифрового рубля. Сегодня страхование выходит за рамки просто инструмента для финансовой защиты, технологичные решения позволяют нам формировать собственную экосистему сервисно-страховых решений. И международная выставка-форум "Россия" — отличная возможность для Страхового Дома ВСК представить ее клиентам", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.