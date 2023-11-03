Страховой Дом ВСК покажет преимущества цифрового настоящего на выставке "Россия"

Страховой Дом ВСК стал участником и партнером международной выставки-форума "Россия" — уникальной площадки главных достижений страны. В рамках события компания продемонстрирует преимущества экосистемы сервисно-страховых решений, поделится практикой применения искусственного интеллекта и другими результатами цифровой трансформации бизнеса.
"Россия" — международная выставка-форум, где будут представлены важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке ВДНХ. В течение 161 дня гости форума смогут посетить 131 экспозицию.
Участниками международной экспозиции станут крупнейшие российские компании. На их стендах гости узнают о достижениях в самых различных сферах экономики, о технологических разработках и научных открытиях. Гости познакомятся с биороботами, примут участие в интерактивных презентациях, узнают новое о цифровых финансах, зададут вопросы ученым, известным артистам и предпринимателям.
Страховой Дом ВСК станет одним из партнеров экспозиции "Умные финансы", организованной Банком России. В 71 павильоне ВДНХ ЦБ РФ совместно с лидерами финансового рынка продемонстрирует прорыв России в области финансовых и платежных продуктов, сервисов и технологий. ВСК расскажет гостям экспозиции о преимуществах экосистемы сервисно-страховых решений — когда одна страховая программа решает почти все повседневные задачи, связанные с автомобилем, квартирой и др.
Иммерсивный квест на стенде ВСК перенесет в увлекательное автопутешествие. По пути гостям совместно с главным героем нужно справиться со всеми житейскими трудностями, используя современные сервисы ВСК. Например, урегулировать ДТП онлайн и с помощью искусственного интеллекта, справиться с поломкой на дороге или взять подменный автомобиль на время ремонта. В зоне современной квартиры посетители стенда протестируют телемедицинские сервисы компании, позволяющие получить медицинскую помощь практически везде — дома, на даче, в отпуске, тут можно даже проверить ментальное здоровье — измерить уровень тревожности специальным прибором. А умная колонка Яндекс.Алиса поможет застраховать квартиру, расскажет о страховании ипотеки.
"За последний год мы анонсировали целую серию инновационных продуктов и сервисов — первыми на рынке запустили онлайн урегулирование по ОСАГО, активно развивали цифровую клинику, расширяли каналы коммуникации с клиентами, приняли участие в пилотном проекте по тестированию цифрового рубля. Сегодня страхование выходит за рамки просто инструмента для финансовой защиты, технологичные решения позволяют нам формировать собственную экосистему сервисно-страховых решений. И международная выставка-форум "Россия" — отличная возможность для Страхового Дома ВСК представить ее клиентам", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.