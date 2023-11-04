Шпажистка Ирина Охотникова - серебряный призер Всероссийского турнир

В Москве завершились Всероссийские соревнования по фехтованию на шпагах среди женщин. Для взрослых спортсменок это был первый старт в новом сезоне.

Победительницу турнира определяли по сумме результатов двух дней. В первый день 112 спортсменок провели классические соревнования с групповым этапом и "олимпийкой" с выбыванием после первого поражения. Во второй день на старт вышли только 64 сильнейшие спортсменки.

Представительница Самарской области Ирина Охотникова стала второй и завоевала серебряную медаль. В финале она уступила москвичке Анастасии Рустамовой со счетом 13:15.