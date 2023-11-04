После ДТП под Сызранью госпитализирована водитель иномарки

В субботу, 4 ноября, в 13:50 в Сызранском районе на 940 км трассы М-5 водитель автомобиля Kia Cerato выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено, и столкнулся с автомобилем Renault Logan, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

С места ДТП госпитализирована женщина-водитель Renault Logan. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.