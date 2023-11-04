После ДТП под Сызранью госпитализирована водитель иномарки

В субботу, 4 ноября, в 13:50 в Сызранском районе на 940 км трассы М-5 водитель автомобиля Kia Cerato выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено, и столкнулся с автомобилем Renault Logan, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
С места ДТП госпитализирована женщина-водитель Renault Logan. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!