В Новокуйбышевске появится площадь Искусств

Топонимическая комиссия Новокуйбышевска единогласно поддержала идею назвать новую территорию у здания строящегося театра площадью Искусств.

Инициатором идеи стал коллектив театра "Грань". Основания для названия площади в том, что вокруг этой территории образуется интересное культурное пространство, в котором представлены практически все виды искусства. И в скором будущем свои двери откроет театр.

Таким образом драмтеатр будет находиться по адресу: площадь Искусств, 1. Территория будет благоустроена и адаптирована для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Никаких заборов вокруг театра не предусмотрено. Будет много лавочек, зелени, два фонтана.

Кроме этого выяснилось, что территория сквера, где строится театр, официально не носит никакого названия, нет никакого документа. Этот недочет также исправили и теперь он официально называется "Слава Труду". Соответствующее постановление выйдет в ближайшее время, сообщается на официальном канале города "Новокуйбышевск" в Телеграм.