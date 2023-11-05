В Самаре ВАЗ въехал в стоящую иномарку, а та сбила своего водителя

В субботу, 4 ноября, в Волжском районе в 19:40 33-летний водитель Lada Granta на 2 км дороги "Обход г. Самары" нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с впереди стоящим автомобилем Daewoo Matiz.
После удара иномарка наехала на 61-летнюю женщину-водителя, которая находилась на проезжей части. С места ДТП женщина госпитализирована, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!