В Самаре ВАЗ въехал в стоящую иномарку, а та сбила своего водителя

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В субботу, 4 ноября, в Волжском районе в 19:40 33-летний водитель Lada Granta на 2 км дороги "Обход г. Самары" нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с впереди стоящим автомобилем Daewoo Matiz.

Фото: ГУ МВД по Самарской области