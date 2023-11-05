ХК "Лада" обыграл ЦСКА - 4:3

Тольяттинский ХК "Лада" на выезде одолел действующего обладателя Кубка Гагарина.

Тренерскому штабу "Лады" пришлось серьезно поломать голову над составом на поединок против ЦСКА. В связи с травмами и болезнями из состава выпали Владислав Семин, Андрей Алтыбармакян и Скотт Космачук — вместо них на столичный лед вышли Максим Минеев, Артем Иванюженков и Алексей Ожгихин. Кроме того, шанс дебютировать в КХЛ получил 19-летний нападающий Алексей Васильков, в рамку же у тольяттинцев вернулся Владислав Подъяпольский.

Начало встречи прошло под диктовку "армейцев", устроивших небольшой навал на ворота "Лады", однако волжане сумели выстоять и на 5-й минуте сами открыли счет. Голкипер ЦСКА неожиданно не зафиксировал шайбу после броска Остапа Сафина от дальнего борта и раньше всех на добивание подоспел Трой Джозефс. 0:1. Чуть погодя "автозаводцы" отрыв удвоили, реализовав за считанные секунды удаление у москвичей — Иван Романов и Максим Березин по очереди вынудили Александра Шарыченкова проявить вратарское мастерство, а затем Романов с острого угла все-таки загнал снаряд в сетку. 0:2. Далее инициативой вновь завладела столичная команда, поэтому концовка периода для подопечных Олега Браташа получилась жаркой, но пробить Подъяпольского "красно-синим" не удалось.

Со старта второй двадцатиминутки хоккеисты ЦСКА продолжили активно атаковать, стараясь исправить положение. Тольяттинцы были вынуждены много и самоотверженно обороняться, пока на экваторе матча все в свои руки не взял Сергей Шумаков. Сперва нападающий помог разогнать контрвыпад "3 в 1", выскочив со скамейки штрафников, и завершить его точнейшим щелчком в касание из левого круга вбрасывания, а спустя пару минут 7-й номер "Лады" с передачи Михаила Фисенко примерно с той же точки оформил дубль — 0:4. Несмотря на такое положение дел, "армейцы" не думали сдаваться и до перерыва одну шайбу отквитали усилиями Владислава Каменева, доработавшего на пятаке. 1:4.

В третьем периоде "автозаводцы" еще больше стали прижиматься к своим воротам — столичная команда усилила натиск на владения Владислава Подъяпольского, но "Лада" отбивалась, невзирая на удаления, и даже при игре "3 на 5" тольяттинцы не позволяли сопернику забить, хотя уже в равных составах "армейцы" подсократили отставание. Максим Мамин оказался в одиночестве на хорошей позиции и запустил шайбу с ползоны в дальний угол — 2:4. На последних минутах основного времени в формате "5 на 3" поиграли уже тольяттинцы, однако снять все вопросы о победителе у них не получилось. В связи с этим концовка получилась максимально напряженной — удаление Георгия Солянникова хозяева превратили в гол Михаила Григоренко за 35 секунд до финальной сирены. 3:4. К счастью, в оставшееся время волжане удержали необходимый для себя результат, вернув себе лидирующую строчку на Востоке.

Следующую игру "Лада" проведет 9 ноября на домашней площадке и оппонентом станет казанский "Ак Барс".