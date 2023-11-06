83-летний водитель Datsun сбил пожилую женщину на переходе в Самаре

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В воскресенье, 5 ноября, в Самаре пожилая женщина пострадала в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области