В Самарской области водитель Kia съехал в кювет и врезался в дерево

В воскресенье, 5 ноября, в Челно-Вершинском районе Самарской области водитель иномарки пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 11:03 60-летний водитель Kia двигался со стороны с. Челно-Вершины в направлении с. Сергиевск. Он не выбрал безопасную скорость и съехал в правый кювет. После этого иномарка врезалась в дерево.

Автомобилиста госпитализировали с травмами.