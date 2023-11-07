В Старосемейкино сгорела баня

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В воскресенье, 5 ноября, около 9 утра произошел пожар на 6-й линии в СНТ "Колос" в пос. Старосемейкино Красноярского района, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.