В Самаре сгорело заброшенное здание

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Во вторник, 7 ноября, примерно в 2:26 начался пожар на ул. Ставропольская, 222 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.