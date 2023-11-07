На футболиста "Крыльев Советов" Владимира Писарского составили протокол за ДТП

Нападающему "Крыльев Советов" Владимиру Писарскому грозит наказание за ДТП. Он попал в аварию в Самаре 21 августа на ул. Ново-Садовой.

Напомним, 27-летний спортсмен повредил свой Mercedes, однако сам не пострадал. По данным регионального ГУ МВД, в 15:30 27-летний водитель Mercedes-Benz AMG двигался по ул. Ново-Садовой, напротив дома № 106ж отвлекся, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes-Benz G под управлением 41-летнего мужчины.

Как пояснили 7 ноября в ГУ МВД по Самарской области на запрос Волга Ньюс, на водителя Mercedes в данном случае составили протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Эта статья предусматривает ответственность за нарушение правил расположения транспорта на проезжей части, встречного разъезда или обгона. По ч. 4 виновнику грозит наложение административного штрафа в размере 5 тыс. руб. или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.