Урегулирование по ОСАГО доступно клиентам ВСК на месте ДТП

Страховой Дом ВСК провел масштабное обновление сервиса дистанционного урегулирования ОСАГО. Теперь весь функционал интегрирован в мобильное приложение "ВСК страхование". Благодаря оптимизации процессов урегулировать ДТП по ОСАГО можно прямо на месте.
Дистанционное урегулирование по ОСАГО возможно в случае оформления ДТП с помощью европротокола без вызова ГИБДД. Клиентам ВСК сервис европротокола доступен в мобильном приложении компании.
Основное отличие — теперь для подачи электронного заявления о страховом возмещении по ОСАГО не нужно заходить в личный кабинет на Госуслугах. Все необходимые документы можно загрузить прямо в мобильном приложении ВСК.
Изменения коснулись и порядка рассмотрения заявления. Ранее было необходимо записывать авто на осмотр и согласовывать дату и место его проведения. Сейчас это возможно сделать полностью дистанционно, загрузив фотографии повреждений в мобильном приложении "ВСК страхование".
С 15 июля российские автомобилисты получили возможность оформления страховых случаев по ОСАГО в удаленном формате без визита в офис.
Онлайн урегулирование возможно только при условии, что ДТП произошло в результате столкновения двух транспортных средств без вреда жизни и здоровью кого-то из водителей, пассажиров или пешеходов и оформлено по Европротоколу.
"ВСК стала первой страховой компанией, запустившей совместно с Минцифры РФ сервис дистанционного урегулирования по ОСАГО. А сегодня мы первые и единственные на рынке дали возможность своим клиентам оформить ДТП в "режиме одного окна". Весь необходимый функционал доступен в приложении "ВСК страхование". Преимущество нововведения — существенная экономия времени. Зарегистрировать заявление о страховом событии можно сразу с места аварии", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.