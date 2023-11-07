Пожарные спасли человека и эвакуировали еще четверых из горящего дома в Тольятти

Во вторник, 7 ноября, примерно в 16:54 начался пожар в доме № 13 на ул. Льва Толстого в Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели вещи в квартире на девятом этаже на площади 24 кв. м. На борьбу с огнем направили 35 человек и 12 единиц техники. Пожар ликвидировали в 17:32.

Во время тушения огнеборцы спасли одного человека и эвакуировали четырех. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.