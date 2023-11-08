В Тольятти пьяный водитель сбил пешехода на переходе

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Во вторник, 7 ноября, в 6:15 у дома № 98А по ул. Вокзальной 51-летний водитель Lada Vesta совершил наезд на 57-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Фото: ГУ МВД по Самарской области