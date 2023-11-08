В Тольятти пьяный водитель сбил пешехода на переходе

Во вторник, 7 ноября, в 6:15 у дома № 98А по ул. Вокзальной 51-летний водитель Lada Vesta совершил наезд на 57-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пешеход госпитализирован с места ДТП.
В ходе работы на месте происшествия сотрудники полиции задокументировали факт управления транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!