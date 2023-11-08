Один человек пострадал и 12 эвакуировано при ночном пожаре в Сызрани

В среду, 8 ноября, примерно в 0:12 произошел пожар на ул. Рабочей, 62 в Сызрани, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 4 кв. м. На борьбу с огнем были направлены 26 человек.

Пожар удалось ликвидировать в 0:29.

В ведомстве отметили, что при пожаре был травмирован 44-летний мужчина. Пожарные эвакуировали из здания 12 человек.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.