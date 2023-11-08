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Страхование Финансы

"Росгосстрах": в этом году средняя сумма выплаты клиентам компании за поврежденные дома и квартиры увеличилась на 9%

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 1,7 млрд рублей выплатил с января по октябрь этого года "Росгосстрах" клиентам компании по страховым случаям с жильем. Владельцы домов обращались с заявлениями в "Росгосстрах" в 2,5 раза чаще, чем собственники квартир, а сумма выплат за загородную недвижимость оказалась в 7 раз выше, чем выплаты по страховым случаям с жильем в многоэтажных домах.

"Такой разрыв в выплатах объясняется тем, что именно загородные строения наиболее подвержены рискам — в частности пожарам, а это самые дорогие страховые случаи с жильем, — говорит начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова. — Не так давно "Росгосстрах" выплатил клиенту компании из Подмосковья почти 34 млн рублей за сгоревший дом. И это оказалась не только самая большая в этом году выплата компании за жилье, но и одна из крупнейших на страховом рынке".

В целом же, подсчитали эксперты старейшей российской страховой компании, в этом году каждый рабочий день "Росгосстрах" выплачивал по страховым случаям с жильем россиян порядка 8,4 млн рублей — эта сумма на 9% больше, чем средняя выплата в прошлом году.

"В этом году на увеличение страховых выплат по имущественным рискам граждан повлияло сразу несколько факторов, — говорит Юлия Серова. — Отчасти это и пожары, охватившие отдельные регионы страны весной этого года, а, следовательно, и увеличившие общий объем страховых выплат. Но в первую очередь причина — и мы это фиксируем — в увеличении страховой суммы до суммы реальной стоимости дома самими собственниками жилья. Люди отдают себе отчет, что, целенаправленно занижая стоимость своего дома при заключении страхового договора, они автоматически снижают и будущий размер страховой выплаты. И ее может не хватить на то, чтобы оперативно восстановить жилье, к примеру, после пожара. Согласитесь, что сегодня достаточно заглянуть в магазин строительных материалов, чтобы понять, почему надо страховать свое жилье на реальную стоимость — только в таком случае полученных по страховке денег будет достаточно для того, чтобы быстрее вернуться к привычному образу жизни".

Юлия Серова обратила внимание на то, что при заключении страхового договора нелишним будет и застраховать свою гражданскую ответственность, в первую очередь перед соседями — при наличии такой опции в полисе решать вопросы по компенсации ущерба будет страховая компания".

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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