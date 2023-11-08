"Росгосстрах": в этом году средняя сумма выплаты клиентам компании за поврежденные дома и квартиры увеличилась на 9%

Более 1,7 млрд рублей выплатил с января по октябрь этого года "Росгосстрах" клиентам компании по страховым случаям с жильем. Владельцы домов обращались с заявлениями в "Росгосстрах" в 2,5 раза чаще, чем собственники квартир, а сумма выплат за загородную недвижимость оказалась в 7 раз выше, чем выплаты по страховым случаям с жильем в многоэтажных домах.
"Такой разрыв в выплатах объясняется тем, что именно загородные строения наиболее подвержены рискам — в частности пожарам, а это самые дорогие страховые случаи с жильем, — говорит начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова. — Не так давно "Росгосстрах" выплатил клиенту компании из Подмосковья почти 34 млн рублей за сгоревший дом. И это оказалась не только самая большая в этом году выплата компании за жилье, но и одна из крупнейших на страховом рынке".
В целом же, подсчитали эксперты старейшей российской страховой компании, в этом году каждый рабочий день "Росгосстрах" выплачивал по страховым случаям с жильем россиян порядка 8,4 млн рублей — эта сумма на 9% больше, чем средняя выплата в прошлом году.
"В этом году на увеличение страховых выплат по имущественным рискам граждан повлияло сразу несколько факторов, — говорит Юлия Серова. — Отчасти это и пожары, охватившие отдельные регионы страны весной этого года, а, следовательно, и увеличившие общий объем страховых выплат. Но в первую очередь причина — и мы это фиксируем — в увеличении страховой суммы до суммы реальной стоимости дома самими собственниками жилья. Люди отдают себе отчет, что, целенаправленно занижая стоимость своего дома при заключении страхового договора, они автоматически снижают и будущий размер страховой выплаты. И ее может не хватить на то, чтобы оперативно восстановить жилье, к примеру, после пожара. Согласитесь, что сегодня достаточно заглянуть в магазин строительных материалов, чтобы понять, почему надо страховать свое жилье на реальную стоимость — только в таком случае полученных по страховке денег будет достаточно для того, чтобы быстрее вернуться к привычному образу жизни".
Юлия Серова обратила внимание на то, что при заключении страхового договора нелишним будет и застраховать свою гражданскую ответственность, в первую очередь перед соседями — при наличии такой опции в полисе решать вопросы по компенсации ущерба будет страховая компания".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.