Стало известно, где приостановят электроснабжение с 9 по 17 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
09.11.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Долматовка (ул. Садовая, ул. Молодежная, ул. Специалистов)
с. Коноваловка (ул. В-Ленинская, ул. Крестьянская, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Рабочая, ул. Чапаевская, ул. Специалистов)
09.11.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная)
09.11.2023 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):
Кошкинский район район:
п. Городок
09.11.2023 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):
Кошкинский район район:
с. Алексеевка
09.11.2023 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):
Кошкинский район район:
с. Старое Фейзулово
09.11.2023 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):
Кошкинский район район:
с. Степная Шентала
09.11.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Безенчукский район:
пгт Осинки (ул. Полевая, ул. Почтовая, ул. Пушкина, ул. Центральная)
10.11.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная)
10.11.2023 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Удача
10.11.2023 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский
10.11.2023 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кириллинский
10.11.2023 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Светлодольск (Рабочая, Полевая, Гагарина, Джамбульская, Новая, С. Баркова)
10.11.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Коноваловка (ул. В-Ленинская, ул. Крестьянская, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Рабочая, ул. Чапаевская, ул. Специалистов)
11.11.2023 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Светлодольск (Рабочая, Полевая, Гагарина, Джамбульская, Новая, С. Баркова)
12.11.2023 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Светлодольск (Рабочая, Полевая, Гагарина, Джамбульская, Новая, С. Баркова)
13.11.2023 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Светлодольск (Рабочая, Полевая, Гагарина, Джамбульская, Новая, С. Баркова)
14.11.2023 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Светлодольск (Рабочая, Полевая, Гагарина, Джамбульская, Новая, С. Баркова)
15.11.2023 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Светлодольск (Рабочая, Полевая, Гагарина, Джамбульская, Новая, С. Баркова)
16.11.2023 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Светлодольск (Рабочая, Полевая, Гагарина, Джамбульская, Новая, С. Баркова)
16.11.2023 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Алексеевский район:
с. Гавриловка (ул. Рабочая, ул. Льва Толстого)
17.11.2023 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Светлодольск (Рабочая, Полевая, Гагарина, Джамбульская, Новая, С. Баркова)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.