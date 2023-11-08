Стало известно, где приостановят электроснабжение с 9 по 17 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

09.11.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Долматовка (ул. Садовая, ул. Молодежная, ул. Специалистов)

с. Коноваловка (ул. В-Ленинская, ул. Крестьянская, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Рабочая, ул. Чапаевская, ул. Специалистов)

09.11.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная)

09.11.2023 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Кошкинский район район:

п. Городок

09.11.2023 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Кошкинский район район:

с. Алексеевка

09.11.2023 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Кошкинский район район:

с. Старое Фейзулово

09.11.2023 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Кошкинский район район:

с. Степная Шентала

09.11.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

пгт Осинки (ул. Полевая, ул. Почтовая, ул. Пушкина, ул. Центральная)

10.11.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная)

10.11.2023 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Удача

10.11.2023 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский

10.11.2023 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский

10.11.2023 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Светлодольск (Рабочая, Полевая, Гагарина, Джамбульская, Новая, С. Баркова)

10.11.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Коноваловка (ул. В-Ленинская, ул. Крестьянская, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Рабочая, ул. Чапаевская, ул. Специалистов)

11.11.2023 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Светлодольск (Рабочая, Полевая, Гагарина, Джамбульская, Новая, С. Баркова)

12.11.2023 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Светлодольск (Рабочая, Полевая, Гагарина, Джамбульская, Новая, С. Баркова)

13.11.2023 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Светлодольск (Рабочая, Полевая, Гагарина, Джамбульская, Новая, С. Баркова)

14.11.2023 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Светлодольск (Рабочая, Полевая, Гагарина, Джамбульская, Новая, С. Баркова)

15.11.2023 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Светлодольск (Рабочая, Полевая, Гагарина, Джамбульская, Новая, С. Баркова)

16.11.2023 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Светлодольск (Рабочая, Полевая, Гагарина, Джамбульская, Новая, С. Баркова)

16.11.2023 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. Гавриловка (ул. Рабочая, ул. Льва Толстого)

17.11.2023 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Светлодольск (Рабочая, Полевая, Гагарина, Джамбульская, Новая, С. Баркова)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.



Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.