Тольяттинская компания вышла в финал конкурса "Лучшие практики наставничества"

7 декабря в Москве состоится финал всероссийского этапа конкурса "Лучшие практики наставничества". Он проходит в рамках нацпроекта "Производительность труда", инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В финале примут участие 136 компаний. Всего в 2023 г. на конкурс было подано 785 заявок из 68 регионов страны.

"Вот уже пятый год подряд Министерство экономического развития РФ проводит специальный конкурс — "Лучшие практики наставничества". Количество участников постоянно растет. В этом году количество заявок в два с половиной раза больше, чем в прошлом. Задача конкурса — найти и поощрить выдающихся наставников российских предприятий. Именно они повышают эффективность всей компании, обеспечивая передачу опыта, знаний и компетенций новым сотрудникам. С отстроенной системой подготовки кадров компании могут больше фокусироваться на освоении новых рынков и наращивании производства", — сообщил замминистра экономического развития Мурат Керефов.

Самарскую область в финале всероссийского этапа конкурса "Лучшие практики наставничества" представит ООО "Тольяттикаучук". Это одно из крупнейших предприятий нефтехимического комплекса России, входящее в группу "Татнефть". Специализация компании — производство синтетических каучуков различных марок, углеводородных фракций, продуктов органического и неорганического синтеза, мономеров, полимеров. ООО "Тольяттикаучук" входит в десятку крупнейших экспортеров Самарской области.

"Предприятия Самарской области в лидерах конкурса уже не первый год. Сегодня наставничество является одним из основных приоритетов национального проекта "Производительность труда". Оно стало дополнительным инструментом в продвижении этого проекта. Реализация наставничества на предприятиях способствует формированию единой корпоративной культуры, которая является основой непрерывного улучшения и повышения производительности труда в целом. А это сегодня крайне важно для всех отраслей экономики", — прокомментировал врио заместителя министра — руководителя департамента машиностроительного комплекса минпромторга Самарской области СергейТишин.

Девять победителей из числа участников нацпроекта определят в трех номинациях: "Прорывные технологии повышения производительности труда", "Цифровые инновации на предприятии" и "Профессиональное развитие молодежи".

Также наградят компании вне контура нацпроекта по двум спецноминациям: "Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда" и "Наставничество в социальной сфере".

Награждение победителей состоится 7 декабря в рамках Дня производительности труда и наставничества, который пройдет в МИА "Россия Сегодня". Также в программе мероприятия: пленарное заседание "Эра изменений: как повысить эффективность в компании через наставничество и бережливое производство", актуальные семинары, полезные мастер-классы и лекции.