В Отрадном под колесами иномарки пострадала 15-летняя девушка

В среду, 8 ноября, в 20:55 в Отрадном произошло ДТП с участием 18-летнего водителя Toyota Corolla и 15-летней девушки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

18-летний водитель иномарки, получивший права в августе этого года, ехал по ул. Отрадной, со стороны ул. Советской в направлении ул. Первомайской.

По предварительным данным полицейских, в пути, при повороте налево на зеленый сигнал светофора на регулируемом перекрестке ул. Первомайской с ул. Отрадной, он не пропустил и сбил 15-летнюю девушку-пешехода, переходящую проезжую часть дороги по ул. Первомайской по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора слева направо по ходу движения автомашины.