В Отрадном под колесами иномарки пострадала 15-летняя девушка

В среду, 8 ноября, в 20:55 в Отрадном произошло ДТП с участием 18-летнего водителя Toyota Corolla и 15-летней девушки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
18-летний водитель иномарки, получивший права в августе этого года, ехал по ул. Отрадной, со стороны ул. Советской в направлении ул. Первомайской.
По предварительным данным полицейских, в пути, при повороте налево на зеленый сигнал светофора на регулируемом перекрестке ул. Первомайской с ул. Отрадной, он не пропустил и сбил 15-летнюю девушку-пешехода, переходящую проезжую часть дороги по ул. Первомайской по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора слева направо по ходу движения автомашины.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!