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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК выступил организатором круглого стола о внедрении ИИ в бизнесе на полях FINOPOLIS 2023

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК выступил организатором круглого стола "Технологии искусственного интеллекта в бизнесе: где применимость и эффективность?" в рамках форума FINOPOLIS 2023, который состоялся 8 ноября. В мероприятии приняли участие топ-менеджеры ВСК, представители Минцифры России, Ассоциации "Финтех" и крупнейших российских финансовых и технологических компаний, работающих с ИИ — Дом.рф, МТС, YandexGPT. Спикеры обсудили тенденции развития AI и машинного обучения, применения и масштабирования технологии искусственного интеллекта в современных российских экономических условиях.

Фото: предоставлено Страховым Домом ВСК

Модератор круглого стола — Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК — отметила, что с момента появления первой национальной стратегии ИИ в 2017 году в мире всего за 2 года ещё 30 стран выпустили планы развития в этой области. Это говорит о пристальном внимании к потенциалу ИИ. В России на данный момент уровень проникновения искусственного интеллекта в бизнес составляет 20%, а к 2024 году этот показатель должен составить уже 50%.

По данным аналитиков американской исследовательской и консалтинговой компании Gartner среди главных стратегических технологических мировых трендов 2024 года — демократизация GenAI (генеративный ИИ), непрерывное управление киберуязвимостью, отраслевые облачные платформы и платформенная инженерия. При этом генеративный ИИ и другие типы искусственного интеллекта открывают новые возможности для бизнеса и становятся драйверами большинства новаций в экономике. Однако успешно масштабировать искусственный интеллект, по данным исследований JP Morgan& MIT, удается только 15% компаний в мире.

По мнению Максима Григорьева, генерального директора ассоциации "Финтех" искусственный интеллект претендует на роль технологии общего назначения, т. е. базовой технологии, доступной широкому кругу пользователей. Спикер отметил, что в российском финансовом секторе около 90% компаний уже начали внедрять технологии ИИ.

Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs, директор направления ИИ "МТС" рассказал об основных трендах в области искусственного интеллекта. В частности генеративный ИИ в ближайшем будущем может серьезно поменять рынок речевых технологий, видеоаналитики и "умных помощников". Среди барьеров для внедрения инноваций в РФ спикер назвал кризис на рынке венчурного капитала — текущие ограничения не позволяют привлекать в страну международные инвестиции для развития ФинТех индустрии.

Сослан Габуев, заместитель директора департамента развития искусственного интеллекта и больших данных Минцифры России отметил, что на данный момент Министерство разрабатывает новый проект — государственную платформу на базе искусственного интеллекта, который будет способствовать цифровой трансформации бизнеса, прежде всего в сельскохозяйственном секторе, здравоохранении и транспортной отрасли.

Николай Козак, управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации Дом.рф поделился с участниками мероприятия кейсом запуска лаборатории искусственного интеллекта и пилотного проекта компании на базе российской нейросети. Компания создала ряд полезных сервисов, например, систему автоматизации документооборота и платежей, анализа информационного фона, распознавания текстов.

Алексей Долотов, Chief Product Officer YandexGPT и Yandex Cloud рассказал, каков эффект внедрения нейросетей для бизнеса: наиболее востребован ИИ в маркетинге, HR, прямых продажах, однако разработка кастомизированного решения для компании требует значительных затрат. Поэтому бизнес выбирает готовые универсальные решения, одно из самых популярных — применение ИИ в работе колл-центра. В целом, по мнению спикера, генеративный ИИ не сможет "заменить" человека, однако технология позволит значительно сокращать время, которое персонал тратит на решение рутинных задач — например, поиск информации.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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