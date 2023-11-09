Дмитрий Азаров назначил Сергея Бурцева министром молодежной политики Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров продолжает серию собеседований с членами регионального правительства. С руководителем департамента по делам молодежи Сергеем Бурцевым он обсудил процесс формирования министерства молодежной политики региона, которой находится на финальной стадии.

Напомним, соответствующее постановление глава региона подписал 6 июня на церемонии открытия в Самарской области масштабного всероссийского слета волонтеров "Добро.Конференция — 2023". В настоящее время департамент по делам молодежи входит в структуру министерства образования и науки.

"В соответствии с вашим поручением правительством региона утверждено положение о министерстве молодежной политики. Мы подготовили его структуру", — сказал Сергей Бурцев, обращаясь к руководителю региона. Дмитрий Азаров во время встречи подписал документ, отметив, что "работа по созданию министерства уже практически проведена".

Сергей Бурцев отметил, что сейчас идет переходный период, когда полномочия и текущие обязательства департамента по делам молодежи документально передаются из министерства образования и науки региона во вновь создаваемое министерство. "Уже с 1 января 2024 года все полномочия в полном объеме будут переданы в созданное министерство", — подчеркнул Сергей Бурцев.

Глава региона поручил до конца года завершить все организационно-правовые вопросы по созданию нового министерства. В завершении встречи губернатор утвердил Сергея Бурцева в статусе руководителя нового ведомства, пожелав ему успехов в решении задач в статусе министра молодежной политики.