Одна женщина погибла и одна пострадала при пожаре на пр. Карла Маркса в Самаре

В среду, 8 ноября, примерно в 8:13, начался пожар в доме № 318 на пр. Карла Маркса в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели вещи в квартире на площади 10 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. На борьбу с огнем направили 31 человека. Возгорание ликвидировали в 8:37.

На пожаре погибла 65-летняя женщина и пострадала 86-летняя. Также огнеборцы спасли одного человека. Обстоятельства случившегося устанавливают.