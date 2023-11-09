Ночью в Самаре сгорела Toyota Camry

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В четверг, 9 ноября, в 1:22, загорелась машина около дома № 99г на ул. 5-я Просека в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.