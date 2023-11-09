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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МегаФон оснастил умной системой мониторинга крупнейший газопровод страны

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оператор внедрил интеллектуальный комплекс видеонаблюдения на стратегически важном газотранспортном оборудовании "Сахатранснефтегаз". Комплекс видеокамер в режиме реального времени выполняет сразу несколько задач: реагирует на появление объектов в кадре, возникновение громких звуков и задымление, а также распознает регистрационные номера автомобилей и уведомляет об их проезде ответственных сотрудников. Проект впервые реализован в условиях Крайнего Севера.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Компания "Сахатранснефтегаз" снабжает природным газом больше 100 населенных пунктов Якутии и эксплуатирует свыше тысячи производственных объектов. Все они, как и три тысячи км трубопроводов вошли в масштабный проект по обеспечению безопасности и раннему обнаружению возможных ЧП.

На первом этапе проекта сервис видеоаналитики МегаФона успешно прошел тестовую эксплуатацию на нескольких географически распределенных объектах "Сахатранснефтегаза". Все они были оснащены видеосистемой из 36 камер, управление которыми происходило из единого центра, сюда же приходили оперативные уведомления и отчеты по проезжающему транспорту и другим важным событиям.

В этом году было принято решение о масштабировании проекта — количество камер умного видеонаблюдения увеличится до 140, а география проекта расширится до трех районов Якутии.

"Нам важно, чтобы на наших основных объектах газотранспортной инфраструктуры работала современная система, которая обеспечила бы непрерывный круглосуточный видеомониторинг. Учитывая непростые географические и погодные условия Якутии, при выборе партнера мы опирались на широкую зону покрытия сетью, в том числе в удаленных и труднодоступных местах, где расположены газопроводы и станции. МегаФон этому условию полностью соответствует, мы знаем это не понаслышке, поскольку наши сотрудники пользуются связью МегаФона, когда выезжают на объекты", — комментирует генеральный директор "Сахатранснефтегаз" Алексей Колодезников.

"Интеллектуальный сервис видеонаблюдения МегаФона уже не первый год активно используют региональные власти и промышленные предприятия России, например, комплекс "Безопасный город" в Сочи и Анапе, проект "Лесохранитель" в Краснодарском крае, Ростовской и Кировской областях и др. Наши технологии помогут специалистам "Сахатранснефтегаза" оперативно мониторить ситуацию на тысячах километров газопровода, анализировать полученные данные и при необходимости передавать их в профильные службы. Своевременное выявление чрезвычайных ситуаций позволит оперативно реагировать и устранять природные и техногенные катаклизмы и, что особенно важно, минимизировать ущерб", — отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона на Дальнем Востоке и в Сибири Артем Базыль.

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