Ольга Сорокина рассказала о перспективах внедрения OpenAPI в страховании на FINOPOLIS 2023

Цифровизация финансовой отрасли в России находится на уровне лидеров соответствующих индустрий ведущих мировых экономик. Активное участие в процессе внедрения инноваций в РФ принимают и государство, и регулятор, и отраслевые объединения. Однако для увеличения проникновения цифровых сервисов в бизнес необходимо создать "зеленый коридор" для участников пилотных инфраструктурных проектов. Таким мнением поделилась Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в рамках пленарной дискуссии FINOPOLIS 2023 "Цифровые платформы и сервисы: что дальше?!".
Цифровые финансовые сервисы в российской экономике динамично развиваются. Ассоциация ФинТех является ключевой площадкой для обсуждения, разработки и апробации цифровых инноваций. 7 ноября ассоциация анонсировала переход к разработке и внедрению OpenAPI на финансовом рынке. Параллельно с реализацией этапа OpenFinance будет прорабатываться ожидаемая многими участниками рынка — OpenData.
Страховой Дом ВСК является одним из лидеров внедрения OpenAPI среди игроков страховой отрасли. Так, компания одной из первых приняла участие в пилоте по обмену данными с системой "ЭРА-ГЛОНАСС", которая передает страховщикам сведения о месте и времени ДТП. А благодаря получению данных от операторов камер на дорогах — а сейчас около 80% трафика находится под видеонаблюдением — страховщих может анализировать фото-материалы события. Это помогает организовать для клиентов удобный клиентский путь, ускорить урегулирование и минимизировать попытки мошенничества. А это, в свою очередь, способствует более справедливому ценообразованию для клиента.
Еще один плюс использования Открытых API — превенция. Анализ данных позволяет страховщикам заранее спрогнозировать и предупредить наступление страхового случая — от риска дорожной аварии до появления проблем со здоровьем у клиента.
В сфере здравоохранения будущий пилотный проект по цифровому взаимодействию между медицинскими организациями и страховыми компаниями является одним из наиболее важных проектов в области внедрения OpenAPI. Суть проекта заключается в обмене цифровыми документами в рамках ДМС — списками застрахованных, гарантийными письмами, реестром оказанных и оказываемых услуг. По итогам пилотного проекта основными ожидаемыми эффектами от внедрения технологии станут: увеличение скорости обслуживания пациентов, сокращение операционных расходов на 30-50%, снижение риска ошибок из-за человеческого фактора, сокращение уровня мошенничества в ДМС, автоматизация согласования медицинских услуг. Для сравнения, сегодня средне время согласования медицинских услуг в зависимости от сложности случая занимает 20-30 минут, в будущем это будет происходить практически мгновенно.
В целом технологии OpenAPI и Open data позволят страховым компаниям быть на прямой связи с застрахованным, в перспективе предлагать сервисы для коррекции поведения и образа жизни потребителя (например, мотивировать водителей к более аккуратному стилю вождения или предлагать пациентам по ДМС программы для профилактики заболеваний).
Еще одной перспективной digital-технологией является цифровой профиль юридических лиц. Ключевая задача проекта — повышение доступности страховых продуктов для компаний, более персонализированное ценообразование. На данном этапе пилотного проекта "Цифровой профиль" страховщики получают информацию из систем ЕГРЮЛ, ЕГРИП, а также данные по паркам транспортных средств. В дальнейшем ожидается расширение перечня сведений в рамках цифрового профиля по аналогии с проектом для физлиц.
"Для увеличения скорости цифровой трансформации экономики Минцифры необходимо организовать так называемый "зеленый коридор" для участников инфраструктурных пилотных проектов. Мы хотели бы предложить обсудить это предложение с ассоциацией ФинТех. Это позволит значительно ускорить темпы цифровизации", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.