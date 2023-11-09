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Страхование Финансы

Ольга Сорокина рассказала о перспективах внедрения OpenAPI в страховании на FINOPOLIS 2023

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровизация финансовой отрасли в России находится на уровне лидеров соответствующих индустрий ведущих мировых экономик. Активное участие в процессе внедрения инноваций в РФ принимают и государство, и регулятор, и отраслевые объединения. Однако для увеличения проникновения цифровых сервисов в бизнес необходимо создать "зеленый коридор" для участников пилотных инфраструктурных проектов. Таким мнением поделилась Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в рамках пленарной дискуссии FINOPOLIS 2023 "Цифровые платформы и сервисы: что дальше?!".

Цифровые финансовые сервисы в российской экономике динамично развиваются. Ассоциация ФинТех является ключевой площадкой для обсуждения, разработки и апробации цифровых инноваций. 7 ноября ассоциация анонсировала переход к разработке и внедрению OpenAPI на финансовом рынке. Параллельно с реализацией этапа OpenFinance будет прорабатываться ожидаемая многими участниками рынка — OpenData.

Страховой Дом ВСК является одним из лидеров внедрения OpenAPI среди игроков страховой отрасли. Так, компания одной из первых приняла участие в пилоте по обмену данными с системой "ЭРА-ГЛОНАСС", которая передает страховщикам сведения о месте и времени ДТП. А благодаря получению данных от операторов камер на дорогах — а сейчас около 80% трафика находится под видеонаблюдением — страховщих может анализировать фото-материалы события. Это помогает организовать для клиентов удобный клиентский путь, ускорить урегулирование  и минимизировать попытки мошенничества. А это, в свою очередь, способствует более справедливому ценообразованию для клиента.

Еще один плюс использования Открытых API — превенция. Анализ данных позволяет страховщикам заранее спрогнозировать и предупредить наступление страхового случая — от риска дорожной аварии до появления проблем со здоровьем у клиента.

В сфере здравоохранения будущий пилотный проект по цифровому взаимодействию между медицинскими организациями и страховыми компаниями является одним из наиболее важных проектов в области внедрения OpenAPI. Суть проекта заключается в обмене цифровыми документами в рамках ДМС — списками застрахованных, гарантийными письмами, реестром оказанных и оказываемых услуг. По итогам пилотного проекта основными ожидаемыми эффектами от внедрения технологии станут: увеличение скорости обслуживания пациентов, сокращение операционных расходов на 30-50%, снижение риска ошибок из-за человеческого фактора, сокращение уровня мошенничества в ДМС, автоматизация согласования медицинских услуг. Для сравнения, сегодня средне время согласования медицинских услуг в зависимости от сложности случая занимает 20-30 минут, в будущем это будет происходить практически мгновенно.

В целом технологии OpenAPI и Open data позволят страховым компаниям быть на прямой связи с застрахованным, в перспективе предлагать сервисы для коррекции поведения и образа жизни потребителя (например, мотивировать водителей к более аккуратному стилю вождения или предлагать пациентам по ДМС программы для профилактики заболеваний).
Еще одной перспективной digital-технологией является цифровой профиль юридических лиц. Ключевая задача проекта — повышение доступности страховых продуктов для компаний, более персонализированное ценообразование. На данном этапе пилотного проекта "Цифровой профиль" страховщики получают информацию из систем ЕГРЮЛ, ЕГРИП, а также данные по паркам транспортных средств. В дальнейшем ожидается расширение перечня сведений в рамках цифрового профиля по аналогии с проектом для физлиц.

"Для увеличения скорости цифровой трансформации экономики Минцифры необходимо организовать так называемый "зеленый коридор" для участников инфраструктурных пилотных проектов. Мы хотели бы предложить обсудить это предложение с ассоциацией ФинТех. Это позволит значительно ускорить темпы цифровизации", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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