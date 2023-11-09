Более половины жителей ПФО поддерживают использование ИИ в сфере финансовых услуг

Больше половины жителей Приволжья положительно относится к использованию искусственного интеллекта в финансовой отрасли. Наиболее подходящими задачами для ИИ резиденты региона назвали обслуживание банкоматов, помощь в заявках на продукты и документообороте, а также инвестиционное консультирование. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком "Открытие" к форуму инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.
55% опрошенных жителей ПФО положительно относятся к использованию искусственного интеллекта (идентификация по лицу, голосу, отпечатку пальца) в финансовой сфере (13% однозначно положительно, 42% скорее положительно). Больше всего сторонников прогрессивных технологий на Дальнем Востоке (55%) и на Урале (55%). При этом треть россиян (20% — скорее отрицательно, 10% резко отрицательно) не хотят, чтобы искусственный интеллект использовался в финансовой сфере. В Москве и Московской области об этом заявили 35% респондентов, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 38%. Затруднились ответить или не знают, что такое искусственный интеллект, 17% опрошенных.
24% жителей Приволжского Федерального округа считают, что искусственный интеллект полезно применять во всех направлениях бизнеса, где это возможно. Наиболее популярные у опрошенных задачи для ИИ в финансовой сфере — обслуживание банкоматов (19%), использование таких технологий в заявках на финансовые продукты (17%), в документообороте (10%), а также в консультациях по инвестициям (10%). Наименее популярные — при продаже финансовых продуктов (8%) и при решении проблем клиентов (7%), в этих вопросах все еще есть потребность в общении с человеком.
Четверть резидентов ПФО (25%) считают ИИ эффективным в сфере инвестиционного консультирования. 16% респондентов даже готовы оплачивать услуги инвестиционного робота-советника, при этом 47% опрошенных пока не пользуются подобными сервисами. Остальные 27% затруднились ответить на данный вопрос.
По данным опроса, наиболее актуальны услуги робота-советника будут для инвесторов, у которых нет времени на анализ рынка (24%), а также для новичков, которые только знакомятся с инвестициями (16%). 12% опрошенных считают, что робот-советник может быть полезен всем инвесторам без исключения. 10% уверены, что такой сервис особенно подойдет инвесторам с большим количеством активов.
Основное преимущество применения ИИ в инвестициях — это возможность сэкономить свое время: так считает треть опрошенных региона (31%). Также робот-советник будет полезен, чтобы совершить первые сделки (24%), подобрать эффективные активы (22%) и защитить портфель инвестора от ошибок в силу его неопытности и излишней эмоциональности (19%).
*Опрос проведен 30 октября — 6 ноября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.
Последние комментарии
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.
Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.
Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.