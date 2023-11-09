Более половины жителей ПФО поддерживают использование ИИ в сфере финансовых услуг

Больше половины жителей Приволжья положительно относится к использованию искусственного интеллекта в финансовой отрасли. Наиболее подходящими задачами для ИИ резиденты региона назвали обслуживание банкоматов, помощь в заявках на продукты и документообороте, а также инвестиционное консультирование. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком "Открытие" к форуму инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.

55% опрошенных жителей ПФО положительно относятся к использованию искусственного интеллекта (идентификация по лицу, голосу, отпечатку пальца) в финансовой сфере (13% однозначно положительно, 42% скорее положительно). Больше всего сторонников прогрессивных технологий на Дальнем Востоке (55%) и на Урале (55%). При этом треть россиян (20% — скорее отрицательно, 10% резко отрицательно) не хотят, чтобы искусственный интеллект использовался в финансовой сфере. В Москве и Московской области об этом заявили 35% респондентов, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 38%. Затруднились ответить или не знают, что такое искусственный интеллект, 17% опрошенных.

24% жителей Приволжского Федерального округа считают, что искусственный интеллект полезно применять во всех направлениях бизнеса, где это возможно. Наиболее популярные у опрошенных задачи для ИИ в финансовой сфере — обслуживание банкоматов (19%), использование таких технологий в заявках на финансовые продукты (17%), в документообороте (10%), а также в консультациях по инвестициям (10%). Наименее популярные — при продаже финансовых продуктов (8%) и при решении проблем клиентов (7%), в этих вопросах все еще есть потребность в общении с человеком.

Четверть резидентов ПФО (25%) считают ИИ эффективным в сфере инвестиционного консультирования. 16% респондентов даже готовы оплачивать услуги инвестиционного робота-советника, при этом 47% опрошенных пока не пользуются подобными сервисами. Остальные 27% затруднились ответить на данный вопрос.

По данным опроса, наиболее актуальны услуги робота-советника будут для инвесторов, у которых нет времени на анализ рынка (24%), а также для новичков, которые только знакомятся с инвестициями (16%). 12% опрошенных считают, что робот-советник может быть полезен всем инвесторам без исключения. 10% уверены, что такой сервис особенно подойдет инвесторам с большим количеством активов.

Основное преимущество применения ИИ в инвестициях — это возможность сэкономить свое время: так считает треть опрошенных региона (31%). Также робот-советник будет полезен, чтобы совершить первые сделки (24%), подобрать эффективные активы (22%) и защитить портфель инвестора от ошибок в силу его неопытности и излишней эмоциональности (19%).

*Опрос проведен 30 октября — 6 ноября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.