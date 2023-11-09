В Тольятти столкнулись грузовик и автобус

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В четверг, 9 ноября, в Тольятти произошло ДТП с автобусом и грузовиком. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области