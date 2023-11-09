Страховой Дом ВСК будет разрабатывать технологии в областях биометрии и банкинга

Страховой Дом ВСК и АО "Центр Биометрических Технологий" заключили соглашение о технологическом партнерстве в области биометрии. Действия сторон будут направлены на улучшение функционирования Единой биометрической системы. Также меморандум о сотрудничестве в целях реализации совместных взаимовыгодных IT-проектов заключили Страховой Дом ВСК и Группа "Иннотех" (входит в Холдинг Т1).
Документ о партнерстве на площадке Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS подписали Генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский и Генеральный директор АО "Центр Биометрических Технологий" Владислав Поволоцкий.
В рамках соглашения компании будут делиться информацией по разработке технологий, оказывать друг другу консультационную поддержку, взаимно обмениваться опытом и создавать совместные комиссии и рабочие группы с привлечением заинтересованных лиц.
"Углубление сотрудничества со Страховым Домом ВСК, одним из ключевых игроков на российском рынке страховых услуг, открывает возможность совместной работы над передовыми технологическими и сервисными решениями в области биометрии, позволит повысить клиентоориентированность существующих услуг. Убежден, что предусмотренные соглашением совместные инициативы откроют новые перспективы как для Центра Биометрических Технологий, так и для Страхового Дома ВСК", — отметил Владислав Поволоцкий, генеральный директора АО "ЦБТ".
Меморандум между Страховым Домом ВСК и Группой "Иннотех" (входит в Холдинг Т1) подписали Генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский и первый заместитель генерального директора Холдинга Т1, генеральный директор Группы "Иннотех" Дмитрий Харитонов.
"Группа "Иннотех" регулярно представляет рынку продукты и технологии, которые помогают финансовым организациям эффективнее решать бизнес-задачи. Уже долгое время мы выстраиваем партнерские отношения с лидерами отрасли, которые динамично развивают технологии, и видим в этом большой потенциал. Сотрудничество со Страховым Домом ВСК создаст условия для разработки актуальных ИТ-решений и откроет широкие возможности для цифровизации отечественного финансового рынка", — отмечает Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора Холдинга Т1, генеральный директор Группы "Иннотех".
Согласно договору, стороны будут взаимодействовать в разработке инноваций, обмениваться опытом в коммерческой и образовательной деятельностях, а также применять инновационные технологии для реализации совместных проектов.
"Взаимодействие с новыми партнерами открывает перед нами широкие горизонты для развития инновационных технологий и совместных проектов. ВСК как один из лидеров цифровизации страховой отрасли может поделиться опытом с коллегами в областях биометрии и банкинга, а также приобрести перспективные технологии для собственного развития. Поэтому мы убеждены, что это сотрудничество позволит продвинуть технологические и бизнес-инициативы на новый уровень", — заявил Александр Тарновский.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.