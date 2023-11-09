Страховой Дом ВСК будет разрабатывать технологии в областях биометрии и банкинга

Страховой Дом ВСК и АО "Центр Биометрических Технологий" заключили соглашение о технологическом партнерстве в области биометрии. Действия сторон будут направлены на улучшение функционирования Единой биометрической системы. Также меморандум о сотрудничестве в целях реализации совместных взаимовыгодных IT-проектов заключили Страховой Дом ВСК и Группа "Иннотех" (входит в Холдинг Т1).

Документ о партнерстве на площадке Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS подписали Генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский и Генеральный директор АО "Центр Биометрических Технологий" Владислав Поволоцкий.

В рамках соглашения компании будут делиться информацией по разработке технологий, оказывать друг другу консультационную поддержку, взаимно обмениваться опытом и создавать совместные комиссии и рабочие группы с привлечением заинтересованных лиц.

"Углубление сотрудничества со Страховым Домом ВСК, одним из ключевых игроков на российском рынке страховых услуг, открывает возможность совместной работы над передовыми технологическими и сервисными решениями в области биометрии, позволит повысить клиентоориентированность существующих услуг. Убежден, что предусмотренные соглашением совместные инициативы откроют новые перспективы как для Центра Биометрических Технологий, так и для Страхового Дома ВСК", — отметил Владислав Поволоцкий, генеральный директора АО "ЦБТ".

Меморандум между Страховым Домом ВСК и Группой "Иннотех" (входит в Холдинг Т1) подписали Генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский и первый заместитель генерального директора Холдинга Т1, генеральный директор Группы "Иннотех" Дмитрий Харитонов.

"Группа "Иннотех" регулярно представляет рынку продукты и технологии, которые помогают финансовым организациям эффективнее решать бизнес-задачи. Уже долгое время мы выстраиваем партнерские отношения с лидерами отрасли, которые динамично развивают технологии, и видим в этом большой потенциал. Сотрудничество со Страховым Домом ВСК создаст условия для разработки актуальных ИТ-решений и откроет широкие возможности для цифровизации отечественного финансового рынка", — отмечает Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора Холдинга Т1, генеральный директор Группы "Иннотех".

Согласно договору, стороны будут взаимодействовать в разработке инноваций, обмениваться опытом в коммерческой и образовательной деятельностях, а также применять инновационные технологии для реализации совместных проектов.

"Взаимодействие с новыми партнерами открывает перед нами широкие горизонты для развития инновационных технологий и совместных проектов. ВСК как один из лидеров цифровизации страховой отрасли может поделиться опытом с коллегами в областях биометрии и банкинга, а также приобрести перспективные технологии для собственного развития. Поэтому мы убеждены, что это сотрудничество позволит продвинуть технологические и бизнес-инициативы на новый уровень", — заявил Александр Тарновский.