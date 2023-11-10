"Ингосстрах" подвел итоги сезона в страховании от укуса клеща

По состоянию на конец сентября в "Ингосстрахе" от укуса клеща были застрахованы более 783 тысяч человек, из них более 185 тысяч — дети. Больше всего застрахованных традиционно в регионах — свыше 737 тысяч человек, в Москве застраховано более 45 тысяч клиентов.

Лидерами по количеству застрахованных от укуса клеща стали филиалы "Ингосстраха" в Челябинской области, Красноярском крае, Ярославской области, Алтайском крае и Новосибирской области.

За медицинской помощью по полисам страхования на случай укуса клеща от "Ингосстраха" обратились более 10 тысяч человек, из них более 1 600 — это дети. Более 1 900 клиентов получили инъекции иммуноглобулина по медицинским показаниям.

Чаще всего за медицинской помощью из-за укусов клещей обращались жители Челябинской (19% обратившихся) и Ярославской области (16% обратившихся), Красноярского края (14% обратившихся) и Алтайского края (7% обратившихся), а также Томской области (6% обратившихся).

В 2023 году было добавлено нововведение в части организации услуг по полисам на случай укуса клеща — специализированный чат-бот, который умеет отвечать на часто задаваемые вопросы, а также опрашивать клиента и сразу маршрутизировать на подходящий вид медицинской помощи. Перейти в чат-бот можно через QR-код, размещенный в полисе, либо через мобильное приложение IngoMobile.

"С каждым годом мы наблюдаем рост продаж полисов страхования на случай укуса клеща — это значит, что люди стали понимать важность защиты своего здоровья. К сожалению, сразу заметить клеща очень сложно, именно поэтому столкнуться с его укусом могут и взрослые, и дети. Благодаря полису страхования на случай укуса клеща клиент сможет получить оперативную медицинскую помощь, в том числе при необходимости услуги стационара", — отметил Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС — исполнительный директор "Ингосстраха".

"Цифровизация организации медицинских услуг и улучшение клиентского опыта не обходят стороной и страхование на случай укуса клеща. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сократить количество шагов и времени для получения медицинских услуг клиентами, ведь скорость в вопросах здоровья напрямую влияет на полноценное выздоровление", — прокомментировала Анастасия Скурихина, исполняющий обязанности директора департамента медицинского страхования "Ингосстраха".

Страхование на случай укуса клеща позволит не переживать о возможных последствиях после отдыха на природе. Благодаря полису "Ингосстрах" организует и оплатит консультации медицинских работников, удаление клеща и его проверку на наличие возбудителей инфекций. При наличии показаний компания оплатит профилактику клещевого вирусного энцефалита, лечение при заболеваниях, передаваемых клещом. Если потребуется стационарное лечение, то компания организует экстренную госпитализацию, размещение в комфортной палате и реабилитацию.