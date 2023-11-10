16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВСК — лауреат премии "Качество обслуживания и права потребителей" 2023 года Полис в пару касаний: «Ингосстрах» обновил мобильное приложение 28% россиян готовы купить электрокар после появления новых зарядных станций, самые электроаварийные регионы - Приморье и Краснодарский край: исследование АВТОДОМ и ВСК Страховой Дом ВСК награждён за качество работы с деловой репутацией в интернете Инго Экосистеме от «Ингосстраха» - один год

Страхование Финансы

"Ингосстрах" подвел итоги сезона в страховании от укуса клеща

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По состоянию на конец сентября в "Ингосстрахе" от укуса клеща были застрахованы более 783 тысяч человек, из них более 185 тысяч — дети. Больше всего застрахованных традиционно в регионах — свыше 737 тысяч человек, в Москве застраховано более 45 тысяч клиентов.

Лидерами по количеству застрахованных от укуса клеща стали филиалы "Ингосстраха" в Челябинской области, Красноярском крае, Ярославской области, Алтайском крае и Новосибирской области.

За медицинской помощью по полисам страхования на случай укуса клеща от "Ингосстраха" обратились более 10 тысяч человек, из них более 1 600 — это дети. Более 1 900 клиентов получили инъекции иммуноглобулина по медицинским показаниям.

Чаще всего за медицинской помощью из-за укусов клещей обращались жители Челябинской (19% обратившихся) и Ярославской области (16% обратившихся), Красноярского края (14% обратившихся) и Алтайского края (7% обратившихся), а также Томской области (6% обратившихся).

В 2023 году было добавлено нововведение в части организации услуг по полисам на случай укуса клеща — специализированный чат-бот, который умеет отвечать на часто задаваемые вопросы, а также опрашивать клиента и сразу маршрутизировать на подходящий вид медицинской помощи. Перейти в чат-бот можно через QR-код, размещенный в полисе, либо через мобильное приложение IngoMobile.

"С каждым годом мы наблюдаем рост продаж полисов страхования на случай укуса клеща — это значит, что люди стали понимать важность защиты своего здоровья. К сожалению, сразу заметить клеща очень сложно, именно поэтому столкнуться с его укусом могут и взрослые, и дети. Благодаря полису страхования на случай укуса клеща клиент сможет получить оперативную медицинскую помощь, в том числе при необходимости услуги стационара", — отметил Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС — исполнительный директор "Ингосстраха".

"Цифровизация организации медицинских услуг и улучшение клиентского опыта не обходят стороной и страхование на случай укуса клеща. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сократить количество шагов и времени для получения медицинских услуг клиентами, ведь скорость в вопросах здоровья напрямую влияет на полноценное выздоровление", — прокомментировала Анастасия Скурихина, исполняющий обязанности директора департамента медицинского страхования "Ингосстраха".

Страхование на случай укуса клеща позволит не переживать о возможных последствиях после отдыха на природе. Благодаря полису "Ингосстрах" организует и оплатит консультации медицинских работников, удаление клеща и его проверку на наличие возбудителей инфекций. При наличии показаний компания оплатит профилактику клещевого вирусного энцефалита, лечение при заболеваниях, передаваемых клещом. Если потребуется стационарное лечение, то компания организует экстренную госпитализацию, размещение в комфортной палате и реабилитацию.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3