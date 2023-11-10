Ольга Сорокина рассказала о платформенных решениях ВСК в рамках круглого стола на FINOPOLIS 2023

Цифровая трансформация страховой отрасли способствовала повышению конкуренции среди игроков рынка, а также улучшению качества клиентского сервиса. Сегодня страхование — это осознанный выбор человека, а не вмененная услуга. И во многом это стало возможно благодаря инновационным проектам, которые были реализованы в страховой индустрии за последнее время. Таким мнением поделилась Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в рамках круглого стола FINOPOLIS 2023 "Цифровой дзен".

Страховая отрасль за последние 8 лет прошла несколько этапов трансформации. Изначально функции страховщика ограничивались оценкой рисков и проведением страховых выплат. Следующим шагом стало расширение продуктовой линейки и создание кастомизированных продуктов под различные нужды клиентов. И с началом цифровизации можно говорить о переходе индустрии к клиентоцентричной модели бизнеса, в основе которой создание финансовых цифровых экосистем.

Страховым компаниям в период цифровизации важно учитывать быстро меняющиеся потребности клиентов, поэтому ВСК предлагает им сервисно-страховое продуктовое предложение. При наступлении непредвиденных событий — сложных жизненных ситуаций: ДТП, пожара в квартире, проблем со здоровьем — человек не остается один на один со своими проблемами, получив страховую выплату. При ДТП страховая компания, например, может предоставить подменный автомобиль или техническую помощь. В случае проблем со здоровьем — предложить долгосрочную программу реабилитации, не всегда связанную только с экстренной медицинской помощью. Важно, что современный страховщик не только занимается выплатами, но и предлагает дополнительные сервисы. Например, ипотечным клиентам в рамках программы лояльности мы предлагаем диагностику здоровья в партнёрских лабораториях по всей территории Российской Федерации. В Страховом Доме ВСК уделяется большое внимание вопросам превенции — не допущения критической ситуации по здоровью или имуществу. Как сказала Ольга Сорокина: "Никто так, как страховщик, не заинтересован в том, чтобы помочь клиенту не допустить наступления неблагоприятного события".

Для эффективного внедрения цифровых инноваций необходимо также изменение операционной модели внутри компании. Так, с 2020 года ВСК перешла на новую модель управления — методологию Scaled Agile Framework® (SAFe®). Сейчас SAFe® масштабирована на все подразделения ВСК.

Ключевым технологическим драйвером в завершающейся стратегии компании был переход от монолитных решений к собственной микросервисной архитектуре. ВСК развивает собственную инструментальную ИТ-платформу Marlin. Данная разработка позволяет снизить внутренние издержки, повысить операционную эффективность и TTM (срок от начала разработки до финального запуска решения) — что в данный момент является важным конкурентным преимуществом на рынке.

Внедрение API-платформы для партнёров дало возможность масштабировать бизнес без роста операционных расходов. За последний год только в рамках одного партнерства ВСК удалось привлечь 400 тыс. клиентов-юридических лиц.

"Сегодня страховщики предпринимают революционные шаги в области цифровой трансформации. Страхование в целом — достаточно многогранный бизнес, который является хорошей базой для развития различных платформенных решений. В ВСК запущено сразу несколько подобных проектов — это платформа API-интеграций с партнерами, Marlin, корпоративный портал СВОИ. Чтобы получить конкурентное преимущество, игрокам отрасли надо быть теперь не только страховщиком. Важно предлагать сопутствующие услуги, развивать сервисы для превенции страховых случаев, стать для клиента мультисервисной партнерской компанией", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.