В Самарской кирхе прозвучат "Шедевры Баха"

Во вторник, 14 ноября, в 18:30, и 15 ноября, в 19:00, в Самарской кирхе (ул. Куйбышева, 115-117) пройдет органный концерт.
Выступит органист Штефан Кисслинг (Германия) с музыкальной программой "Шедевры Баха" (6+).
Вход свободный. Количество мест ограничено.
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Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!