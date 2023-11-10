Бульдозеры из Южной Кореи начинают продвижение под российским брендом

Одним из сюрпризов 2023 года на российском рынке спецтехники стало появление отечественного бренда — TMS. Новое название — это первый шаг компании "Трансмехсервис" в работе над локализацией производства южнокорейской строительной техники в России.
Об этом сообщили в пресс-службе лизинговой компании CARCADE, которая совместно с ООО "Трансмехсервис" запустили специальную программу финансирования спецтехники марки ТМС. Акция действует на договоры, заключённые до конца этого года.
В рамках партнёрской программы клиенты CARCADE cмогут приобрести бульдозеры ТМС различных моделей с использованием эксклюзивной корпоративной скидки от 300 до 700 тысяч рублей. Размер преференции зависит от модели спецтехники: так, к примеру, на бульдозер TMSD18, который является аналогом SHANTUI SD16, распространяется скидка в размере 300 тыс. рублей; на бульдозер TMSD26 (аналог SHANTUI SD22) — 500 тыс. рублей; а лизинг бульдозера TMSD36 (аналог SHANTUI SD32) доступен с выгодой в размере 700 тыс. рублей. Акция распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через партнёра специальной программы.
Компания "Трансмехсервис" была основана в 2003 году и специализируется на поставках, техническом обслуживании дорожно-строительной техники, а также их полной сервисной и технической поддержке. Компания входит в пятёрку лучших дистрибьюторов во всем мире и поставила клиентам уже более 10 000 единиц дорожно-строительной техники. Собственные склады техники и оригинальных запчастей, оснащённые сервисные базы в различных регионах России, а также развитая дилерская сеть позволяют "Трансмехсервис" осуществлять поставку и обслуживание более 50% объёма ввозимой в Россию южнокорейской строительной техники.
Финансирование по эксклюзивной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Сотрудничество с CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев.
Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг или рефинансирование, регистрация ТС в ГИБДД и Гостехнадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.
Последние комментарии
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Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
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