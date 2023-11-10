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Финансы Экономика и бизнес

Бульдозеры из Южной Кореи начинают продвижение под российским брендом

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Одним из сюрпризов 2023 года на российском рынке спецтехники стало появление отечественного бренда — TMS. Новое название — это первый шаг компании "Трансмехсервис" в работе над локализацией производства южнокорейской строительной техники в России.

Об этом сообщили в пресс-службе лизинговой компании CARCADE, которая совместно с ООО "Трансмехсервис" запустили специальную программу финансирования спецтехники марки ТМС. Акция действует на договоры, заключённые до конца этого года.

В рамках партнёрской программы клиенты CARCADE cмогут приобрести бульдозеры ТМС различных моделей с использованием эксклюзивной корпоративной скидки от 300 до 700 тысяч рублей. Размер преференции зависит от модели спецтехники: так, к примеру, на бульдозер TMSD18, который является аналогом SHANTUI SD16, распространяется скидка в размере 300 тыс. рублей; на бульдозер TMSD26 (аналог SHANTUI SD22) — 500 тыс. рублей; а лизинг бульдозера TMSD36 (аналог SHANTUI SD32) доступен с выгодой в размере 700 тыс. рублей. Акция распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через партнёра специальной программы.

Компания "Трансмехсервис" была основана в 2003 году и специализируется на поставках, техническом обслуживании дорожно-строительной техники, а также их полной сервисной и технической поддержке. Компания входит в пятёрку лучших дистрибьюторов во всем мире и поставила клиентам уже более 10 000 единиц дорожно-строительной техники. Собственные склады техники и оригинальных запчастей, оснащённые сервисные базы в различных регионах России, а также развитая дилерская сеть позволяют "Трансмехсервис" осуществлять поставку и обслуживание более 50% объёма ввозимой в Россию южнокорейской строительной техники.

Финансирование по эксклюзивной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Сотрудничество с CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг или рефинансирование, регистрация ТС в ГИБДД и Гостехнадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Гид потребителя

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