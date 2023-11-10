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12 ноября Сбер приглашает всех на свой день рождения на выставку "Россия"

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В павильоне Сбера гостей ждут мастер-классы, лекции и праздничные угощения.

В день рождения 12 ноября Сбер приглашает всех в свой павильон на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Гостей ждет праздничная атмосфера, мастер-классы, угощения и множество сюрпризов.

Павильон Сбера облачится в фирменный зеленый цвет. Зеленым будет все: от воздушных шаров, которыми украсят залы экспозиции, до яблок, которыми угостят гостей.

Увлекательная программа ждет маленьких гостей павильона. Детей будут развлекать аниматоры, иллюзионист и Чебурашка, который угостит апельсинами. А еще каждый юный посетитель выставки бесплатно получит именинный капкейк или макарунс. Дети и взрослые смогут поучаствовать в мастер-классах в кафе павильона.

Образовательная программа павильона в этот день также посвящена дню рождения Сбера. В лектории с 12:00 до 13:30 можно послушать лекцию ведущего эксперта компании по технологиям Сергея Маркова. Тема — "Большая гонка в области искусственного интеллекта и участие в ней исследователей Сбера". А с 14:00 до 15:30 менеджер дирекции по развитию корпоративной культуры Сбера Резеда Валлиулина расскажет о волонтерстве в компании.

Кроме того, гости павильона смогут поучаствовать в Зеленом дне Сбера — грандиозной распродаже, включающей выгодные предложения не только по товарам и услугам, но и по финансовым продуктам. В этом году акция проходит с 9 по 12 ноября. Предложения Зеленого дня распространяются на огромный ассортимент продуктов и сервисов Сбера и его партнеров.

Экспозиция Сбера находится в павильоне № 2 ("Робостанция") ВДНХ возле фонтана "Дружба народов". Со вторника по четверг она работает с 10:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье — с 10:00 до 22:00 (понедельник — выходной). Вход бесплатный для всех. Павильон будет работать до 12 апреля 2024 года. Чтобы не стоять в очереди, можно заранее записаться на экскурсию на сайте павильона: узнать больше и записаться на экскурсию.

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