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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" проиграла ЦСКА

МОСКВА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Самара" на выезде уступила столичному ЦСКА в матче Единой Лиги ВТБ — 76:94.

Самарцы начали матч вполне уверенно: 5 очков и Александра Гудумака и добивание от Ильи Платонова — и 7:2 после двух с половиной сыгранных минут. Но хозяева попадают две трехи подряд — и уже через минуту ведут в счете. А к концу стартовой четверти наша команда отставала "-11" (17:28). Во второй четверти, которую гости открыли точным трехочковым от Хейдена Далтона, ЦСКА то позволял "Самаре" сократить разницу до 6 очков, то убегал вперед на 14.

Джастин Роберсон и Михаил Кулагин в начале третьего периода свели отставание к "-5" (50:55) — и тут же москвичи выдали четырехминутный рывок 12:0. Наша команда вроде бы и на это нашлась с ответом (от "-17" на первой минуте заключительного периода осталось "-9"), но к середине четвертой четверти с интригой в матче было покончено: ЦСКА провел еще один результативный отрезок, создав себе комфортный задел на концовку (64:85). Самарцы еще порадовали болельщиков парой эффектных номеров (один только монстр-данк от Джеймса Томпсона чего стоит!) — на итоговом результате это уже не сказалось.

76:84 — поражение "Самары".

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