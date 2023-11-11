Гандбольная "Лада" вничью сыграла с ЦСКА

В своем 11-м матче предварительного этапа "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2023/24" в Тольятти "Лада" сыграла вничью со столичным ЦСКА — 29:29 (15:13).

Состоялся и долгожданный выход на площадку Ольги Фоминой, сыгравшей свой предыдущий матч еще на финише минувшего чемпионата, то есть поздней весной.

По ходу первой половины встречи аппетиты Дмитрия Тихона и его подопечных явно были выше, чем ничья, своего максимума достигнув на 21-й минуте, когда признанная по итогам матча лучшей в составе волжанок Наталья Решетникова увела свою команду вперед на четыре мяча. За шесть минут до перерыва разница все еще оставалась прежней (14:10). Но остаток тайма выявил проблемы у хозяек с выходом на выгодные огневые рубежи. Их соперницы, мобилизовавшись до предела, свою защиту уплотнили почти наглухо, а бомбардиров "Лады" силы, вероятно, стали к исходу игрового получаса покидать.

С указанного момента ворота красно-синих единственный раз до перерыва поразила Елизавета Малашенко, удачно оказавшаяся на добивании после "выстрела" в штангу Алины Кишко, которая еще пару раз до этого безуспешно пыталась проатаковать ворота ЦСКА. Прежний дефицит москвички сократили до антракта вдвое.

Тольяттинские лидеры, отдохнув, взялись за дело с новой силой. Первое, чему рукоплескали зрители во втором тайме, был классный выпад Фоминой, которая пересекла с мячом почти всю площадку и мало того, что открыла счет своим голам в этом сезоне, так еще и оставила соперниц в меньшинстве. Те, впрочем, не стушевались, даже в укороченном составе наседали яростно и плодотворно. Но до 38-й минуты волжанки все еще держали контроль над ходом событий в своих собственных руках (20:17).

Однако именно на этом рубеже у нас последовали первые серийные сбои, которые позволили гостям ситуацию переменить. Не то, чтобы тотально, но уже довольно ощутимо. Еще пару раз Решетникова минимальную дистанцию превращала в два мяча нашего отрыва. Тихон, тем не менее, неладное уже почувствовал, иначе вряд ли стал бы на 44-й минуте запрашивать тайм-аут при счете 22:21. Хотя, возможно, пожалел об этом позже, когда его команда начала действительно "гореть", то и дело не справляясь с Еленой Михайличенко и греша досадными потерями мяча в атаке. Видя, что некоторые его подшефные занервничали слишком сильно, отпустив противника на пару пунктов (23:25, 24:26), он воспользовался правом на последнюю командную паузу аж за 11 минут до конца! Волжанки во главе с Решетниковой и Фоминой снова взяли себя в руки, и у чемпионок сбился набранный крейсерский ход…

Надо отметить, что вратари обеих команд этим вечером блистали не особенно ярко. Но у Дарьи Деревень на 54-й минуте получились два классных сэйва подряд, хотя до этого в ее статистике был чистый "ноль" после шести бросков. А на 56-й, после того как Кишко реализовала пенальти и впервые за десять последних минут вновь вывела нас вперед (29:28), Даша и вовсе подняла на уши "Олимп", отбив и семиметровый, и добивание от Альбины Мурзалиевой. Психологическое преимущество автоматически перешло к Тихону и его ученицам, которых трибуны поддерживали просто потрясающе. Однако воплотить все это единение хотя бы в еще один забитый гол, который мог стать победным, оказалось не суждено. Пару раз Ирина Никитина обидным образом потеряла мяч в атаке, еще один ее хитроумный пас в линию на Ирину Мокат адресатом не был выловлен…

У ЦСКА на самом финише были близки к нанесению решающего укола воспитанницы тольяттинского гандбола, чья многочисленность произвела на Тихона большое впечатление, которым он подчеркнуто поделился после матча с журналистами. Кристина Щеглова дважды выходила на ударную позицию, и один ее "выстрел", за три с половиной минуты до сирены, принес, как потом выяснилось, окончательный счет. Но до полной развязки к тому времени еще было далеко! Михайличенко за 2.20 до конца не только промахнулась с излюбленной точки, но и получила травму без видимой на то причины, из-за чего не смогла завершить игру, по итогам которой получила приз лучшей в составе ЦСКА. Покинуть поле ей пришлось с помощью массажиста и врача. В конце концов, Наталья Чигиринова, завершая вычерченную посредством тайм-аута комбинацию москвичек, перебросом через Деревень все-таки положила мяч в нашу сетку, когда до сирены оставалось всего пять секунд! Однако арбитры усмотрели у нее фол "в игрока" и зафиксировали боевую ничью.