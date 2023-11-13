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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МегаФон протестировал новейшую российскую мобильную операционную систему

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон предоставил "Лаборатории Касперского" данные о результатах тестов операционной системы KasperskyOS for Mobile. Проверка велась на выделенной сети, аналогичной системе коммерческого оператора. Тестирование позволило собрать необходимую информацию для дальнейшей разработки, что поможет ускорить появление устройств с KasperskyOS на рынке.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

В петербургской лаборатории МегаФона проверили устройство с KasperskyOS for Mobile на соответствие стандартам сотовой связи 3GPP и корректность работы при выполнении базовых функций. К ним относятся передача данных, звонки, отправка смс, переключение между технологиями мобильной связи во всех современных сетях, применяемых в РФ — 2G, 3G, 4G.

KasperskyOS for Mobile проверялась согласно программе тестирования лаборатории МегаФона, состоящей из более чем 250 тест-кейсов. По каждому кейсу записывались логи обмена сигнальной информацией между устройством и сетью. При необходимости осуществлялось сравнение работы устройства на базе операционной системы компании с аналогичным устройством на базе референсной ОС.

Лаборатория МегаФона решает широкий спектр задач по исследованию абонентского оборудования. Тестирование осуществляется на выделенной сети со всеми функциональными узлами — сетью радиодоступа, ядром, транспортным сегментом. В лаборатории развернуты фрагменты сетей всех использующихся сегодня технологий, включая VoLTE, VoWIFI, 5G. Также в ней открыта тестовая зона, в которой можно изучать работу оборудования в сетях 5G на любых частотах, в том числе в наиболее подходящем для пятого поколения диапазоне 3,4‑3,8 ГГц. Такие ресурсы смогут реализовать любой сценарий работы абонентского устройства в сети оператора.

"Миссия лаборатории МегаФона — делать абонентские устройства лучше и максимально использовать их возможности в сети. Как ведущий оператор, мы стремимся обеспечить наших абонентов хорошо работающим абонентским оборудованием для качественного сервиса. Участие в тестировании KasperskyOS позволит использовать экспертизу сотрудников лаборатории Касперского в дальнейшей разработке и обеспечить наличие в сети целого парка проверенных и хорошо работающих устройств на базе KasperskyOS", — говорит руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония.

"Наша микроядерная операционная система технически не ограничивается только мобильными устройствами с точки зрения потенциала применения. Мы допускаем, что и другие решения на базе KasperskyOS с беспроводными интерфейсами также однажды окажутся в лаборатории МегаФона. Данное тестирование — важная веха в развитии ОС, так как она демонстрирует рынку наши возможности и тот этап зрелости операционной системы, когда мы можем начинать взаимодействие с технологическими партнерами — производителями устройств, операторами связи и разработчиками софта", — отметил Дмитрий Лукиян, руководитель отдела по развитию бизнеса KasperskyOS.

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