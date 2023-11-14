Баскетбольная "Самара" обыграла соперников из Нижнего Новгорода

В понедельник, 13 ноября, в СКК "Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого" состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ 2023/2024 между командами "Самара" и "Пари НН", сообщает пресс-служба клуба.

По итогам встречи победу одержала самарская команда со счкетом 85:79.



Ход игры на протяжении всей встречи: 1-я четверть — 22:13; 2-я четверть — 25:23; 3-я четверть — 15:24; 4-я четверть — 23:19.

В составе гостевой команды наиболее результативным стал Аллен Брайон, набравший 20 очков. В составе "Самары" выделился американский разыгрывающий Джастин Роберсон, на счету которого 17 очков и шесть результативных передач.