Как российские власти развивают кибербезопасность

Сегодня ИТ-сфера подвергается такому количеству серьезных угроз и рисков, что можно говорить о кибервойне. Поэтому государство активно занимается вопросом обеспечения безопасности киберпространства: с этой целью разрабатываются новые законопроекты и даже целые стратегии развития отрасли. Что уже сделано, а что только планируется?

Изменения в законодательстве

Прошлый год стал для российских киберзащитников одним из самых сложных за последнее время. С одной стороны, выросло количество хакерских атак, с другой — западные компании запретили использовать ряд своих программ, что привело к потребности в альтернативных продуктах.

Со своей стороны, российское правительство внесло изменения в законодательство, которое затрагивает сферу информационной безопасности. Так, одним из важных событий за последнее время стал выход указа президента РФ № 250 "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ". Этот документ придал импульс развитию кибербезопасности, обозначив ключевые векторы для совершенствования как государственных органов, так и частных компаний. Согласно указу, ответственность за обеспечение информационной безопасности лежит на:

государственных органах исполнительной власти;

государственных фондах;

высших региональных исполнительных органах государственной власти;

государственных корпорациях и созданных на основе федеральных законов организациях;

акционерных обществах, предприятиях стратегического значения, системообразующих для экономики РФ организациях;

юридических лицах, являющихся субъектами российской критической инфраструктуры.

Руководители этих субъектов теперь должны отчитываться за организацию обеспечения кибербезопасности.

Кроме того, с 31 марта прошлого года правительство РФ запретило покупать иностранное программное обеспечение (ПО) для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) страны. А до 1 января 2025 года органы государственной власти должны будут заменить иностранное ПО на российское на объектах КИИ. Еще два нововведения коснулись персональных данных граждан. В частности, с 1 марта 2023 года правительство обязало физических и юридических лиц уведомлять Роскомнадзор о факте трансграничной передачи такой информации. Теперь им нужно описать цель каждой подобной операции, указать основания для ее совершения, категории и перечень высылаемых данных, а также список иностранных государств — получателей. Также власти предложили наказывать компании, виновные в утечке информации. Размер штрафа может составить 1% оборота организации, если хакеры получат доступ к персональным данным 10 тыс. человек и более. Компания, скрывшая утечку, рискует получить штраф в размере 3% оборота. Ожидается, что законопроект об оборотных штрафах выйдет в текущем году.

Дополнительно правительство утвердило концепцию формирования и развития культуры информационной безо­пасности граждан РФ. Причиной тому послужило незнание людьми технологий, которыми они пользуются. Это приводит к тому, что люди не сознают риски и попадаются на мошеннические звонки, фишинговые атаки и т. п. Бороться с этим следует активной пропагандой киберкультуры и кибергигиены.

Разработка стратегии до 2035 года

Минцифры и участники российского ИТ-рынка прорабатывают ряд комплексных мер, направленных на улучшение системы кибербезопасности в России. По поручению президента РФ Владимира Путина в настоящее время разрабатывается "Стратегия развития отрасли связи в РФ на 2024–2035 годы". Как сообщает Forbes, ссылаясь на предварительную версию документа, в нем говорится о необходимости развертывания национальной системы противодействия DDoS-атакам. В основу платформы планируется установить технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Речь идет об оборудовании, которое позволяет ограничивать доступ к запрещенной в России информации. Эти средства устанавливаются на всех сетях операторов связи в стране.

Кроме того, стратегия предлагает создать центр мониторинга и реагирования на компьютерные инциденты (TelcoCERT). Необходимо внедрить системы раннего пре­дупреждения об угрозах и защиты от противоправных действий с использованием информационных технологий.

Комплексом мер киберзащиты прописаны предотвращение "сканирования российских информационных систем из-за рубежа", использование на сетях связи в России оборудования с обязательной сертификацией ФСТЭК и ФСБ, внедрение системы "Антифрод" для исключения подмены номера в российских телефонных сетях. Сюда же относятся разработка информационной системы, проверяющей страновую принадлежность (гео-IP-локация) сетей и операторов связи как на территории России, так и за ее пределами, применение механизма проверки корректности маршрутизаци.

Перспективы

Согласно прогнозам фонда "Центр стратегических разработок" (ЦСР), по результатам 2023 года рынок кибербезопасности может вырасти на 31% год к году. В последующие годы, по их мнению, положительная динамика сохранится, хотя ее и ждет небольшое замедление. Рост рынка в 2024 году, как считают аналитики ЦСР, может достичь 32%, в 2025-м — 19%, а в 2026-м и 2027-м — 18%.

В 2023 году основными движущими факторами для отрасли, по их оценкам, служат поддержка государства (10%), рост числа кибератак (8%) и уход иностранных вендоров (7%). Как прогнозируют специалисты ЦСР, в 2024 году значимость ухода иностранных компаний уменьшится до 5%, и на первое место вместе с поддержкой государства выйдет готовность заказчиков к импортозамещению (10%). В 2025, 2026 и 2027 годах, по их мнению, поддержка государства все еще будет главной движущей силой для роста рынка — 10, 9 и 9%, соответственно. Второе место займут кибератаки — 6% в каждом году, третье — уход иностранных вендоров (по 3%).