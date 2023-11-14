"Я твой шеф": мошенники притворяются начальниками

Набирает обороты мошенническая схема, когда злоумышленники через поддельные аккаунты в мессенджерах выдают себя за других людей. Теперь уже не только за сотрудников, но и за руководителей официальных ведомств и различных организаций.
Мошенники направляют сообщения от имени руководителя организации, в которой работает человек, или партнерской структуры. В аккаунте высвечивается имя и фото руководителя: эти данные несложно найти в открытом доступе в интернете. Чтобы вызвать доверие, мошенники обращаются к сотруднику по имени и отчеству.
В такой переписке мошенники предупреждают о скором звонке из профильного ведомства и дают указание действовать по инструкции звонящего, а об этом разговоре никому не рассказывать. Потом человеку звонят с неизвестного номера и пытаются узнать различную конфиденциальную информацию или просят совершить денежные операции.
В этой схеме мошенники пользуются тем, что люди верят тому, что говорит руководство, или боятся отказать начальнику.
Не доверяйте звонкам и сообщениям с незнакомых номеров, даже если собеседник представляется известным вам человеком. Когда вам звонят с любыми разговорами о деньгах, спросите человека, из какой он организации, его имя, должность и кладите трубку. Найдите официальные контакты организации, откуда вам якобы звонили, и по ним проверьте полученную информацию.
Кем бы ни представлялись незнакомцы, не передавайте им данные карт, коды из СМС, логин и пароль для входа в личный кабинет интернет-банка.
Если вы не уверены, знакомый вам звонит или мошенник, задайте вопрос в другом мессенджере или позвоните ему сами. Задайте вопрос, ответ на который знает только ваш знакомый.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻