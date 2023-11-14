"Я твой шеф": мошенники притворяются начальниками

Набирает обороты мошенническая схема, когда злоумышленники через поддельные аккаунты в мессенджерах выдают себя за других людей. Теперь уже не только за сотрудников, но и за руководителей официальных ведомств и различных организаций.

Мошенники направляют сообщения от имени руководителя организации, в которой работает человек, или партнерской структуры. В аккаунте высвечивается имя и фото руководителя: эти данные несложно найти в открытом доступе в интернете. Чтобы вызвать доверие, мошенники обращаются к сотруднику по имени и отчеству.

В такой переписке мошенники предупреждают о скором звонке из профильного ведомства и дают указание действовать по инструкции звонящего, а об этом разговоре никому не рассказывать. Потом человеку звонят с неизвестного номера и пытаются узнать различную конфиденциальную информацию или просят совершить денежные операции.

В этой схеме мошенники пользуются тем, что люди верят тому, что говорит руководство, или боятся отказать начальнику.

Не доверяйте звонкам и сообщениям с незнакомых номеров, даже если собеседник представляется известным вам человеком. Когда вам звонят с любыми разговорами о деньгах, спросите человека, из какой он организации, его имя, должность и кладите трубку. Найдите официальные контакты организации, откуда вам якобы звонили, и по ним проверьте полученную информацию.

Кем бы ни представлялись незнакомцы, не передавайте им данные карт, коды из СМС, логин и пароль для входа в личный кабинет интернет-банка.

Если вы не уверены, знакомый вам звонит или мошенник, задайте вопрос в другом мессенджере или позвоните ему сами. Задайте вопрос, ответ на который знает только ваш знакомый.