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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Теперь клиенты билайна могут приобрести КАСКО на одну поездку или на время парковки своего автомобиля с 10% кешбэком

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиенты мобильного оператора получили возможность приобретать краткосрочные полисы КАСКО с 10% кешбэком на баланс. Запуск этой инновационной услуги стал возможен благодаря партнерству с InsurTech-провайдером Simble. Такое решение обеспечивает страховую защиту автомобиля, независимо от того, кто виноват в его повреждении.

Фото: freepik.com

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Новый продукт позволяет страховать свой автомобиль на одну поездку, на определенное количество километров или на время парковки. Оформить страховой полис с кешбэком 10% можно, пройдя по ссылке из раздела "Для вас" в мобильном приложении билайна на сайт партнера.

Эксклюзивным условием для клиентов билайна стал кешбэк в размере 10% от стоимости полиса, который возвращается на баланс мобильного телефона. Его можно потратить на дополнительные минуты и ГБ мобильного трафика, оформление подписок на стриминговые сервисы или оплату других услуг в мобильном приложении билайна.

Минимальная стоимость полиса составляет всего 13 рублей. Эта услуга продукт может стать особенно актуальным для автомобилистов в командировке или при движении по платным дорогам, когда длительность пути известна заранее.
клиентам максимально гибкие и современные решения. Развивая сотрудничество с Simble, мы фокусируемся на предоставлении эксклюзивных условий с кешбэком для наших клиентов, потому что высоко ценим их лояльность. Краткосрочные страховые полисы отвечают сегодняшним реалиям динамичного ритма жизни современного человека. Теперь наши клиенты могут чувствовать себя более защищенными в любой ситуации на дороге", — комментирует директор по развитию нетелеком продуктов и цифровых сервисов компании Иван Савкин.

"Мы рады расширить наше партнерство в телеком-секторе. Наш продукт спроектирован так, чтобы легко интегрироваться с различными платформами, будь то мобильные операторы, маркетплейсы или банковские приложения. Сотрудничество с билайном — это большой прорыв, позволяющий предоставить нашу услугу для более чем 40 миллионов человек", — поделился директор по развитию Simble Василий Калужин.

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В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

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В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

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