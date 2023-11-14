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Муниципалитеты Власть и политика

Сызрань и сельское поселение Курумоч стали победителями Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На оперативном совещании председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами подведены итоги Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" 2023 года и распределены между субъектами Российской Федерации 50 призовых мест по пяти номинациям.

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что за все время проведения конкурса с 2017 года в нем участвовало 6229 муниципальных образований, из которых 245 заняли призовые места.

"Мы видим, что российские города и сельские поселения работают над улучшением и повышением качества жизни своих граждан, о чем свидетельствует ежегодный рост заявок на этот конкурс. В этом году из 78 регионов было подано более 1300 заявок муниципальных образований. Это почти на 10% больше, чем в прошлом году. И это самый большой результат за все время проведения конкурса. 50 призовых мест распределены на  Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" среди 49 муниципальных образований 33 регионов", — сказал Марат Хуснуллин.

Мероприятие является одним из эффективных инструментов по поддержке лучших муниципальных практик. Проекты победителей конкурса публикуются в сборниках, которые размещаются на официальных сайтах и направляются в регионы. Таким образом, тиражирование успешного опыта призвано обеспечить комфортные условия для жизни людей по всей стране.

В 2023 году на участие в федеральном этапе конкурса от Самарской области было направлено 42 заявки от 25 муниципальных образований по пяти номинациям.

По номинации "Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами" от региона в конкурсе приняло участие три городских округа и пять сельских поселений. Два муниципальных образования Самарской области в указанной номинации заняли первые места в соответствующих категориях. В категории "Городские округа и городские поселения" первое место занял городской округ Сызрань, в категории "Сельские поселения" — сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский.

"Средства будут доведены до муниципалитетов до конца года, чтобы они могли направить их на свое развитие", — прокомментировал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

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