"Ладья" во втором матче обыграла "Снежных барсов" - 5:1

Во вторник, 14 ноября, подопечные Сергея Лопушанского вновь одолели "Снежных Барсов" и возвратились на лидирующую строчку в дивизионе "Серебряный".

В преддверии второго поединка против астанчан вне состава "Ладьи" оказались Глеб Булычев и Алексей Васильков, вернувшиеся в расположение главной команды — в связи с этим тренерский штаб волжан включил в заявку на матч Илью Евсеева и Егора Меркесова. Место в воротах на этот раз занял Семен Фролов.

Счет в игре был открыт хозяевами на 9-й минуте в результате точного броска Дениса Истюфеева с дальней дистанции. 1:0. Удвоить преимущество "Ладье" удалось уже во второй трети — теперь постарались нападающие Дмитрий Иванов и Александр Захарин, которые выкатились на одинокого вратаря "Снежных Барсов" и атака завершилась результативным действием последнего. 2:0. На экваторе встречи в ворота казахстанского коллектива, явно уступавшего волжанам в скорости, влетела третья шайба. Владислав Рвачев воспользовался ошибкой обороны гостей и с ползоны пробил Артема Шестакова — 3:0.

В начале заключительного периода Камиль Галимуллин довел отрыв тольяттинцев до четырех шайб, на что "Снежные Барсы" ответили голом при игре "5 на 3" в исполнении Алдияра Нурлана — 4:1. Однако финальное слово все равно осталось за "Ладьей". На 53-й минуте Остап Маслов оказался самым первым на добивании после броска Карима Вафина и удачного рикошета от лицевого борта. Итог — победа волжан со счетом 5:1.

Завершать длинную домашнюю серию "Ладья" будет матчами с ярославским "Локо-76", которые пройдут 18 и 19 ноября.