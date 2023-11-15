В Самаре пройдет межнациональный фестиваль "Радуга талантов-2023"

В воскресенье, 19 ноября, в 12:00 в самарском ДК "Заря" (проезд 9 Мая, 16), состоится межнациональный фестиваль "Радуга талантов-2023". Социально значимое мероприятие организуют ежегодно — с 2011 года. В этом году фестиваль посвящается участникам СВО, героям-землякам.

В воскресенье, 19 ноября, в 12:00 в самарском ДК "Заря" (проезд 9 Мая, 16), состоится межнациональный фестиваль "Радуга талантов-2023". Социально значимое мероприятие организуют ежегодно — с 2011 года. В этом году фестиваль посвящается участникам СВО, героям-землякам.

Организатором выступает ОО "Курултай (конгресс) башкир" Самара. Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Самарской области, горадминистрации и ГКУ Самарской области "Дом дружбы народов".

Ожидается, что в этом году на фестивальной площадке соберутся порядка 350 человек. Среди участников — активисты ОО "Курултай башкир" Самара и Самарской области, национальные самодеятельные творческие коллективы региона, артисты из Башкирии, в том числе зрителей ждет выступление заслуженного артиста республики Башкортостан Марселя Кутуева.

Кроме концерта, в программе мероприятия заявлена выставка национальных блюд, с возможностью дегустации. Вход на фестиваль свободный.