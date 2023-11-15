Счетная палата усомнилась в безопасности спорткомплекса в селе Кошки

Счетная палата Самарской области проверила финансово-хозяйственную деятельность ГАУ СО "Арена" (в состав входят шесть спорткомплексов: тольяттинские ЛДС "Лада-Арена, СК "Труд", легкоатлетический манеж, ФОК "Метеор", ЛДС "Сызрань-Арена", СК "Победа" в селе Кошки) за 2020–2023 годы и обнаружила ряд нарушений.
"В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения и недостатки по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности, в сфере управления и распоряжения государственной собственностью, а также при осуществлении предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, — отмечается в сообщении счетной палаты. — По результатам проведенных осмотров спортивных комплексов Счетной палатой отмечена необходимость устранения недостатков, допущенных при выполнении строительно-монтажных и пусконаладочных работ, влияющих на безопасность функционирования спортивного комплекса в селе Кошки".
Кроме того, проверкой формирования государственного задания для ГАУ СО "Арена" выявлены нарушения и недостатки в действиях учредителя (министерство спорта Самарской области), соответствующие рекомендации по устранению и недопущению которых будут направлены информационным письмом в министерство спорта Самарской области.
По итогам контрольного мероприятия будет внесено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков в адрес ГАУ СО "Арена". Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен губернатору Самарской области, в Самарскую губернскую думу.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.