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Счетная палата усомнилась в безопасности спорткомплекса в селе Кошки

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Счетная палата Самарской области проверила финансово-хозяйственную деятельность ГАУ СО "Арена" (в состав входят шесть спорткомплексов: тольяттинские ЛДС "Лада-Арена, СК "Труд", легкоатлетический манеж, ФОК "Метеор", ЛДС "Сызрань-Арена", СК "Победа" в селе Кошки) за 2020–2023 годы и обнаружила ряд нарушений.

"В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения и недостатки по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности, в сфере управления и распоряжения государственной собственностью, а также при осуществлении предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, — отмечается в сообщении счетной палаты. — По результатам проведенных осмотров спортивных комплексов Счетной палатой отмечена необходимость устранения недостатков, допущенных при выполнении строительно-монтажных и пусконаладочных работ, влияющих на безопасность функционирования спортивного комплекса в селе Кошки".

Кроме того, проверкой формирования государственного задания для ГАУ СО "Арена" выявлены нарушения и недостатки в действиях учредителя (министерство спорта Самарской области), соответствующие рекомендации по устранению и недопущению которых будут направлены информационным письмом в министерство спорта Самарской области.

По итогам контрольного мероприятия будет внесено представление об устранении выявленных нарушений и недостатков в адрес ГАУ СО "Арена". Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен губернатору Самарской области, в Самарскую губернскую думу.

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