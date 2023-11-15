Жители Самарской области выбирают героев: началось общественное голосование областной акции "Народное признание"

В среду, 15 ноября, началось общественное голосование областной акции "Народное признание", по итогам которого жители губернии определят победителей 2023 года.

Народное голосование — это финальный этап акции. Традиционно две недели голосования становятся наиболее ярким, напряженным и непредсказуемым моментом акции. Лидеры голосования могут меняться по несколько раз на протяжении голосования — каждый голос имеет значение. Из 60 номинантов жители Самарской области выбирают тех, кто по их мнению, достойны "Народного признания" в 2023 году.

Для России и Самарской области 2023 год стал годом взвешенных решений, когда угрозы и вызовы, направленные против нашей страны, были осмыслены и трансформированы в новые возможности.

"Залог нашего движения вперед, несмотря ни на какие сложности и вызовы — это уникальные компетенции наших ученых и инженеров, рабочих и фермеров. Благодаря труду, таланту, предприимчивости людей мы сохранили и приумножили производственный потенциал региона", — отмечал губернатор Дмитрий Азаров в послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям области.

Участники областной акции "Народное признание" — яркие представители людей, обладающих такими качествами, как отзывчивость, доброта, чуткость, умение брать на себя ответственность. Всего в 2023 году на участие в областной общественной акции "Народное признание" было подано 757 заявок. И все участники — признанные профессионалы своего дела, искренне любящие Самарскую область и Россию.

По итогам общественного голосования на муниципальном этапе Акции было определено 228 победителей-конкурсантов. Далее члены Общественного совета областной общественной акции "Народное признание" выбрали в каждой номинации по 10 номинантов для прохождения в финальный этап акции.

В итоге в финальном голосовании участвует 60 номинантов в 6 номинациях: "Память и Слава", "Мы Вместе", "Признание и Уважение", "Наследники Победителей", "Герои нашего времени", "Единство и Успех".

Информация о номинантах акции представлена на сайте правительства Самарской области, а также будет опубликована в газете "Волжская коммуна" 17 ноября 2023 года.

До 30 ноября каждый житель Самарской области может проголосовать на сайте правительства Самарской области или прийти в пункты голосования в своем муниципальном образовании и заполнить анкету. Список пунктов голосования опубликован в приложении к газете "Волжская коммуна" — "Вестник Правительства" от 10.11.2023, а также представлен на сайте правительства Самарской области.