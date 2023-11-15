Эмоции и интеллект: спецтехника из Поднебесной обещает порадовать глаз и кошелёк

"Прикоснувшись к трактору, вы почувствуете настоящий восторг, ваше сердце забьется еще чаще, когда вы повернете замок зажигания, услышите мощный звук двигателя и прочувствуете всю силу LOVOL", — именно так позиционирует свою технику производитель из Китая. Другая корпорация из Поднебесной — SANY, рассчитывает привлечь покупателя не только внешними данными, но и интеллектом, направляя усилия "на развитие электрического машиностроения", гласит сайт компании.

Однако для продвижения спецтехники на российском рынке ума и красоты не всегда бывает достаточно, поэтому лизинговая компания CARCADE запустила партнёрскую программу финансирования специальной техники брендов LOVOL и SANY, сообщила пресс-служба компании. Организатор программы, дистрибьютор ООО "Глобал Трак Сейлс", предоставляет скидку до 500 000 рублей на лизинг определённых моделей техники заявленных марок.

В рамках специальной программы клиенты CARCADE могут приобрести популярные модели фронтальных погрузчиков, экскаваторов и катков различных модификаций с использованием корпоративной скидки-субсидии. Размер субсидии зависит от модели и комплектации транспортного средства. Так, например, телескопический погрузчик SANY STH742 доступен с выгодой в размере 500 000 рублей, фронтальный погрузчик LOVOL FL956Н станет дешевле на 300 000 рублей, а на гусеничный экскаватор LOVOL FR245E2 скидка на лизинг составит 500 000 рублей.

Скидка будет учтена в счёт аванса в рамках лизингового договора — т. е. клиент после согласования сделки оплачивает первый платёж уже за минусом суммы предоставленной субсидии. Предложение распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через партнёра программы и действует на договоры, заключенные до конца 2023 года.

Организатор партнёрской программы финансирования — компания ООО "Глобал Трак Сейлс" (Группа Компаний GTS) — является официальным дилером ведущих производителей грузовой и специализированной техники на территории РФ. Основными направлениями деятельности компании являются поставка, продажа и обслуживание различных видов колёсной и гусеничной техники. На собственных площадках GTS всегда в наличии широкий ассортимент спецтехники, доступной к осмотру и приобретению с возможностью доставки в любой регион. Кроме того, компания производит полуприцепы и запчасти под собственной торговой маркой GTS.

Финансирование по программе субсидирования доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам: с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок от 6 до 84 месяцев и вариативным графиком платежей. Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, рефинансирование, регистрация ТС в ГИБДД и ГосТехНадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение различных страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.