Эмоции и интеллект: спецтехника из Поднебесной обещает порадовать глаз и кошелёк

"Прикоснувшись к трактору, вы почувствуете настоящий восторг, ваше сердце забьется еще чаще, когда вы повернете замок зажигания, услышите мощный звук двигателя и прочувствуете всю силу LOVOL", — именно так позиционирует свою технику производитель из Китая. Другая корпорация из Поднебесной — SANY, рассчитывает привлечь покупателя не только внешними данными, но и интеллектом, направляя усилия "на развитие электрического машиностроения", гласит сайт компании.
Однако для продвижения спецтехники на российском рынке ума и красоты не всегда бывает достаточно, поэтому лизинговая компания CARCADE запустила партнёрскую программу финансирования специальной техники брендов LOVOL и SANY, сообщила пресс-служба компании. Организатор программы, дистрибьютор ООО "Глобал Трак Сейлс", предоставляет скидку до 500 000 рублей на лизинг определённых моделей техники заявленных марок.
В рамках специальной программы клиенты CARCADE могут приобрести популярные модели фронтальных погрузчиков, экскаваторов и катков различных модификаций с использованием корпоративной скидки-субсидии. Размер субсидии зависит от модели и комплектации транспортного средства. Так, например, телескопический погрузчик SANY STH742 доступен с выгодой в размере 500 000 рублей, фронтальный погрузчик LOVOL FL956Н станет дешевле на 300 000 рублей, а на гусеничный экскаватор LOVOL FR245E2 скидка на лизинг составит 500 000 рублей.
Скидка будет учтена в счёт аванса в рамках лизингового договора — т. е. клиент после согласования сделки оплачивает первый платёж уже за минусом суммы предоставленной субсидии. Предложение распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через партнёра программы и действует на договоры, заключенные до конца 2023 года.
Организатор партнёрской программы финансирования — компания ООО "Глобал Трак Сейлс" (Группа Компаний GTS) — является официальным дилером ведущих производителей грузовой и специализированной техники на территории РФ. Основными направлениями деятельности компании являются поставка, продажа и обслуживание различных видов колёсной и гусеничной техники. На собственных площадках GTS всегда в наличии широкий ассортимент спецтехники, доступной к осмотру и приобретению с возможностью доставки в любой регион. Кроме того, компания производит полуприцепы и запчасти под собственной торговой маркой GTS.
Финансирование по программе субсидирования доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам: с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок от 6 до 84 месяцев и вариативным графиком платежей. Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, рефинансирование, регистрация ТС в ГИБДД и ГосТехНадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение различных страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.
Последние комментарии
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.
Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.