В четырех районах области планируется временное отключение света 16 и 17 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

16.11.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Осинки (ул. Тельмана, ул. Куйбышева);

16.11.2023 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

c. Староганькино (Школьная, Центральная, Набережная, Северная);

16.11.2023 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Чемеричный

17.11.2023 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель Черкасский район:

с. Кабановка (ул. Чапаевская, ул. Больничная, ул. Клиновка, ул. Набережная, ул. Советская);

17.11.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Осинки (ул. Полевая, ул. Почтовая, ул. Пушкина, ул. Центральная, пожарная часть).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.



Филиал "Россети Волга" - "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.