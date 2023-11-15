Олимпийский чемпион Максим Опалев проведет мастер-класс для спортсменов 63 региона

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В пятницу, 17 ноября, в Тольятти в легкоатлетическом манеже (ул. Спортивная, 40) пройдет мастер-класс олимпийского чемпиона по гребле на байдарке и каноэ Максима Опалева. Начало мероприятия в 16:00.

Фото: Министерство спорта Самарской области