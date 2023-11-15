Продлен прием заявок на участие в премии "Бизнес-Успех"

Для предпринимателей Самарской области продлили сроки подачи заявок на участие в региональном этапе Национальной премии "Бизнес-Успех".

Региональный этап премии второй год подряд проводится министерством экономического развития и инвестиций Самарской области. Событие проходит в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Для компаний малого и среднего бизнеса, производящих товары и услуги под собственным брендом, это станет отличной возможностью представить свой проект и побороться за победу в своей номинации.

"Премия "Бизнес-успех" - это площадка, объединяющая активных, целеустремленных и предприимчивых людей, - акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - В прошлом году финалисты регионального этапа достойно представили губернию на федеральном финале в Москве, став победителями сразу в трех номинациях. Мы рассчитываем, что и в этом году многие успешные компании, лидирующие в своих отраслях, станут участниками премии, пройдут конкурсный отбор и заявят о себе не только в регионе, но и на всю страну".

Правительство региона во главе с губернатором Дмитрием Азаровым уделяет особое внимание созданию комфортных условий для развития и стабильной работы бизнеса. В регионе действует комплекс мер поддержки предпринимательства, создана сеть центров "Мой бизнес", регулярно проводятся встречи, на которых представители власти и бизнес-сообщества обсуждают текущие вопросы и вырабатывают решения актуальных проблем.

В 2023 году предприниматели могут подать заявку в 10 номинациях:

лучший производственный проект,

лучший технологический проект,

лучший проект в сфере торговли и услуг,

лучший сельскохозяйственный проект,

лучший туристический проект,

лучший молодежный проект,

лучший проект в сфере креативных индустрий,

лучший самозанятый,

бизнес-мобилизация,

народный предприниматель.

"Главная польза от нашего участия в премии "Бизнес-Успех" - те коммуникации и узнаваемость, которые мы получили. Наш продукт получил много потенциальных потребителей, на финале в Москве мы смогли прорекламировать свой бренд, проявить себя в партнерстве с другими участниками. Само обучение, которое мы проходили в рамках федерального финала, помогло нам нарастить компетенции как руководителей и собственников компании. И, конечно, когда общаешься в кругу успешных и опытных предпринимателей, обязательно отмечаешь для себя лайфхаки, это взаимодействие дает мощный толчок для дальнейшего развития", - отметила собственник НПП "Самоздрав" Варвара Мишустина.

Напомним, в 2022 году финалистами стали 22 предпринимателя. По итогам презентации проектов на финале в Москве обладателями престижной премии стали сразу три предпринимателя губернии.

"Бизнес-успех" стал для нас отличным опытом, возможностью посмотреть, как развиваются бизнес-проекты в разных регионах страны, познакомиться с увлеченными своей идеей предпринимателями, изучить их путь. И, конечно, рассказать о своем проекте, - подчеркнул основатель Центра здоровья и отдыха "Волжские термы" Виталий Неменов. - "Волжские термы" из Новокуйбышевска были признаны лучшими в номинации "Здоровый образ жизни" на федеральном финале, и это важное достижение - наш проект интересен не только как место отдыха для жителей и гостей региона, но и как перспективная бизнес-идея. Поэтому главная рекомендация тем, кто думает: не бойтесь участвовать - возможно, за этой дверью вас ждет тот самый бизнес-успех".

Заявки на региональный этап премии "Бизнес-успех" принимаются до 28 ноября по ссылке: bsaward.ru/2023/samara.