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Государство и Бизнес Экономическая политика

Продлен прием заявок на участие в премии "Бизнес-Успех"

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для предпринимателей Самарской области продлили сроки подачи заявок на участие в региональном этапе Национальной премии "Бизнес-Успех".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Региональный этап премии второй год подряд проводится министерством экономического развития и инвестиций Самарской области. Событие проходит в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Для компаний малого и среднего бизнеса, производящих товары и услуги под собственным брендом, это станет отличной возможностью представить свой проект и побороться за победу в своей номинации.

"Премия "Бизнес-успех" - это площадка, объединяющая активных, целеустремленных и предприимчивых людей, - акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - В прошлом году финалисты регионального этапа достойно представили губернию на федеральном финале в Москве, став победителями сразу в трех номинациях. Мы рассчитываем, что и в этом году многие успешные компании, лидирующие в своих отраслях, станут участниками премии, пройдут конкурсный отбор и заявят о себе не только в регионе, но и на всю страну".

Правительство региона во главе с губернатором Дмитрием Азаровым уделяет особое внимание созданию комфортных условий для развития и стабильной работы бизнеса. В регионе действует комплекс мер поддержки предпринимательства, создана сеть центров "Мой бизнес", регулярно проводятся встречи, на которых представители власти и бизнес-сообщества обсуждают текущие вопросы и вырабатывают решения актуальных проблем.

В 2023 году предприниматели могут подать заявку в 10 номинациях:

  • лучший производственный проект,
  • лучший технологический проект,
  • лучший проект в сфере торговли и услуг,
  • лучший сельскохозяйственный проект,
  • лучший туристический проект,
  • лучший молодежный проект,
  • лучший проект в сфере креативных индустрий,
  • лучший самозанятый,
  • бизнес-мобилизация,
  • народный предприниматель.

"Главная польза от нашего участия в премии "Бизнес-Успех" - те коммуникации и узнаваемость, которые мы получили. Наш продукт получил много потенциальных потребителей, на финале в Москве мы смогли прорекламировать свой бренд, проявить себя в партнерстве с другими участниками. Само обучение, которое мы проходили в рамках федерального финала, помогло нам нарастить компетенции как руководителей и собственников компании. И, конечно, когда общаешься в кругу успешных и опытных предпринимателей, обязательно отмечаешь для себя лайфхаки, это взаимодействие дает мощный толчок для дальнейшего развития", - отметила собственник НПП "Самоздрав" Варвара Мишустина.

Напомним, в 2022 году финалистами стали 22 предпринимателя. По итогам презентации проектов на финале в Москве обладателями престижной премии стали сразу три предпринимателя губернии.

"Бизнес-успех" стал для нас отличным опытом, возможностью посмотреть, как развиваются бизнес-проекты в разных регионах страны, познакомиться с увлеченными своей идеей предпринимателями, изучить их путь. И, конечно, рассказать о своем проекте, - подчеркнул основатель Центра здоровья и отдыха "Волжские термы" Виталий Неменов. - "Волжские термы" из Новокуйбышевска были признаны лучшими в номинации "Здоровый образ жизни" на федеральном финале, и это важное достижение - наш проект интересен не только как место отдыха для жителей и гостей региона, но и как перспективная бизнес-идея. Поэтому главная рекомендация тем, кто думает: не бойтесь участвовать - возможно, за этой дверью вас ждет тот самый бизнес-успех".

Заявки на региональный этап премии "Бизнес-успех" принимаются до 28 ноября по ссылке: bsaward.ru/2023/samara.

Гид потребителя

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